Der Brandschutz bringt die Saunafreunde zum Schwitzen

Plus Die Anlage im Wertinger Hallenbad darf derzeit nicht betrieben werden und die Sanierung des Bades verzögert sich. Doch nun gibt es auch eine gute Nachricht.

Geschwitzt wird bei den Wertinger Saunafreunden normalerweise fast das ganze Jahr. Der Verein, der 2004 gegründet worden war, betreibt eine Sauna-Anlage mit zwei Saunen, einem Dampfbad, einem Ruheraum und einem Aufenthaltsraum im Wertinger Hallenbad. Zur Abkühlung dienen Saunaduschen und ein Frischluftraum.

Doch seit Ende März bringt der Brandschutz den Verein ins Schwitzen, die Anlage musste geschlossen werden. Seitdem warten die Verantwortlichen auf eine Antwort aus dem Landratsamt, wie es nun weitergehen könnte. Für das Kreishallenbad ist nämlich der Landkreis verantwortlich.