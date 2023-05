Der „Frühling im Städtle“ zieht in Wertingen ein

Viel geboten war am Wochenende in der Wertinger Innenstadt. Auch Sängerin Maiara stand dort auf der Bühne.

Als die ersten Noten des Blechbläserensembles der Wertinger Musikschule erklingen, haben sich die Regenwolken endgültig verzogen. Die Sonne strahlt vom weiß-blauen Himmel. Und der „Frühling im Städtle“ kann endlich einziehen. Während die vier Musiker auf der Bühne am Wertinger Marktplatz ihr Stück mit dem originellen Namen „Chicken Nuggets“ zum Besten geben, weht vom Essensstand der Duft von frischen Hähnchen und Bratwürstchen herüber.

Die siebenjährige Sarah ließ sich am Stand der Wertinger Handballer von Tina Biedermann die richtige Technik zeigen. Foto: Katharina Indrich

Doch dafür hat die siebenjährige Sarah gerade gar keinen Kopf. Sie ist am Stand der Handballabteilung des TSV Wertingen mit Morgensport beschäftigt. Unter fachkundiger Anleitung von Bambini-Trainerin Tina Biedermann donnert sie den Handball in die Maschen des Tores, das in der Innenstadt aufgestellt wurde. 20 Stundenkilometer schnell war ihr Wurf, zeigt das Messgerät dahinter an. Sarah ist stolz und auch Tina Biedermann erkennt Talent. „Am Donnerstag geht das Training wieder los“, sagt sie, bevor sich auch Papa Tuncay einen Ball schnappt und sein Glück probiert.

Bewegung bei musikalischer Begleitung

Sportlich geht es auch ein paar Meter weiter zu. Dort hüpfen die Kinder an diesem Vormittag auf den Bungeetrampolins in ungeahnte Höhen und versuchen, dem brandneuen Maibaum mit seinen bunten Bändern ein Stückchen näherzukommen. Auf der Bühne macht sich derweil die Popband „Inside out“ mit ihrer Sängerin Maiara bereit. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich mittlerweile auf den Bänken niedergelassen, um die Lokalmatadorin, die im vergangenen Jahr bei „The Voice Kids“ mit dabei war, live in der Heimat singen zu hören. Ein buntes Repertoire hat „Inside out“ mit im Gepäck. Darunter auch den von Maiara selbst geschriebenen Song „Heart of Gold“, den sie vor einem Dreivierteljahr im Studio aufgenommen hat. Nach einer energisch eingeforderten Zugabe gönnt sich die Künstlerin dann erst mal ein Erdbeereis in der Frühlingssonne, während schon das Percussion-Ensemble der Musikschule übernommen hat.

Auch ein Preisnachlass löst Frühlingsgefühle aus

„Ich bin richtig motiviert hergekommen. So kleine Auftritte bringen immer eine Menge Erfahrung“, sagt die Sängerin. „Und die Anreise war ja auch nicht weit.“ Das gilt auch für die Kindergartenkinder, die im Anschluss ihren großen Auftritt haben. Passend zum Kaiserwetter tanzen sie zu „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ als Hasen, Vögel und Schlangen über den Marktplatz und so mancher lässt sich nach dem gelungenen Tanz ein paar Meter weiter am Ballontierstand gleich noch ein aufblasbares Häschen zaubern oder verwandelt sich beim Kinderschminken in ein Einhorn. Wer möchte, kann am Stand der Firma Killisperger einmal eine Runde im leuchtend gelben Lastwagen Probesitzen und dabei selbst erfahren, wie weit der tote Winkel tatsächlich ist.

Matwej bepflanzt vor dem Blumenladen Blütenwerk mit seiner Schwester Maria und Mama Alexandra kleine Blumentöpfchen. Foto: Katharina Indrich

Der achtjährige Matwej und seine Schwester Maria nehmen sich mit Mama Alexandra ein Stückchen Frühling aus dem Städtle mit nach Hause und pflanzen vor dem Blumenladen Blütenwerk Samen in kleinen Töpfchen ein. Für ein Stückchen Frühling ist auch Rosmarie Kraus aus Dinkelscherben nach Wertingen gekommen. Sie hat im Modehaus Schneider ein buntes T-Shirt gefunden und freut sich über den Rabatt und den beschwingten Frühling im Städtle.