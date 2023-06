Der Krankenhausförderverein ist in Sorge um die Wertinger Klinik

Plus Bei der Versammlung des Vereins Freunde des Krankenhauses Wertingen ist auch das hohe Defizit der Kliniken ein Thema. Eine Zahl lässt aufhorchen.

Die Jahreshauptversammlung des Vereins der Freunde des Krankenhauses Wertingen war keine gewöhnliche Zusammenkunft. Zwar waren die Vereinsmitglieder stolz und froh, dass man kürzlich eine Spende von mehr als 72.500 Euro an die Akutgeriatrie des Wertinger Krankenhauses überweisen konnte. Es dominierten aber die Sorgen über den Fortbestand beider Kreiskliniken die Versammlung.

Vereinsvorsitzender und zugleich Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier begrüßte zu Beginn der Sitzung auch Mertingens Bürgermeister Veit Meggle und äußerte dabei scherzhaft die Hoffnung, durch ihn noch mehr Mitglieder zu gewinnen. Gerade in Anbetracht der aktuellen finanziellen Situation der Kreiskliniken sei es wichtig, dafür zu werben, „dass jeder Mitglied des Fördervereins wird“. Die Formalitäten wie Vereinsentwicklung in Zahlen sowie die Entlastung des Vorstands und des Kassenwarts Markus Rauwolf waren schnell erledigt. Die Kassenprüfung führte die Bankkauffrau Tina Huttner durch, woraufhin der gesamte Vorstand des Fördervereins nach dem vorgetragenen Kassenbericht einstimmig entlastet werden konnte.