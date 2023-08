Ein Ort voller Erinnerungen schließt: Der letzte Tag im Café Madlon steht an

Von Hertha Stauch - vor 38 Min. Artikel anhören Shape

Die Wertinger Traditionskonditorei schließt am Freitag. Ein Blick zurück zu den Anfängen sowie den Entwicklungen und Ereignissen in 160 Jahren.

Es ist nicht nur die Geschichte eines Unternehmens, eines meisterlichen Handwerkbetriebes und einer Familiensaga, die Stoff für einen Roman bieten könnte. Das Café Madlon in Wertingen symbolisiert ein Stück Heimat. Das Café hat die Stadt über 160 Jahre geprägt. Ein Ort, an dem sich das gesellschaftliche Leben abspielte und der Wandel der Zeit offensichtlich wurde. Das markante Haus an der Hauptstraße ist ein Herzstück von Wertingen, das nun am Freitag, 1. September, mit dem letzten Tag ein Ende und zugleich einen Neuanfang erfährt. An diesem Tag wird Konditor- und Bäckermeister Jochen Caesmann zum letzten Mal in der Backstube stehen, seine Brötchen formen und Torten verzieren. Und Anita Caesmann wird vorne im Ladengeschäft zum letzten Mal die Kunden damit verwöhnen.

Viele Kleinigkeiten wecken Erinnerungen an das Café Madlon

Der Abschied vollzieht sich in Abschnitten. Im Gebäude, das im Laufe der Jahrzehnte mehrere Veränderungen erfuhr, stapeln sich über drei Stockwerke hinweg die Dinge, die jeden Tag bestimmten, um nun einer neuen Zeit Platz zu machen. Anita Caesmann hat die Arbeitsgeräte, das Werkzeug, Modeln und Zuckergießformen, Geschirr, Besteck, Dekomaterial aus vielen Jahrzehnten aus den Schränken und Kisten geholt, dokumentiert das Material und verkauft oder verschenkt alles, was nicht mehr gebraucht wird. Dabei tauchen viele Erinnerungen auf, werden ihre Vorfahren nochmals gegenwärtig.

