Wertingen

Der mobile Biergarten am Wertinger Würfelbrunnen kommt an

Gut war die Stimmung am lauen Samstagabend am mobilen Biergarten der Oberthürheimerin Justina Werner beim Wertinger Würfelbrunnen.

Plus In Wertingen wird am Samstag nicht nur auf dem Volksfest gefeiert. Auch der Wohnwagen von Justina Werner hat Zulauf.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Kaum zu glauben, dass es das noch gibt - einen lauen Frühsommerabend mit Temperaturen über 20 Grad. In Wertingen ist die Stimmung am Samstag gut, nicht nur auf dem Volksfest. Beim Würfelbrunnen hat an diesem Wochenende die Oberthürheimerin Justina Werner mit ihrem Wohnwagen "Fred - die mobile Bar" haltgemacht. Zusammen mit Monique Gentsch serviert sie Nudel- und Wurstsalat. Es gibt Bier, aber auch leckere alkoholische und nicht alkoholische Cocktails wie Gin-Wild-Berry, Moscow Mule und Blaubeer-Mojito.

Mobiler Biergarten: "Die Stimmung ist gut, es kommen immer wieder Leute"

"Wir sind ein mobiler Biergarten", sagt Werner. Am Abend vorher checkt die Oberthürheimerin, wie das Wetter wird. Und wenn es nicht regnet, kommt Justina Werner mit ihrer Bar zum Würfelbrunnen. "Es lief sehr gut, trotz des Wertinger Volksfests", sagt die Oberthürheimerin am Samstagabend zufrieden.

