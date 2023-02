Wertingen

vor 16 Min.

Der Wertinger Musiker Tobias Wiedenmann erweitert gerne Grenzen

Plus Der Wertinger Musiker steht als Bandleader, Schlagzeuger und Sänger auf der Bühne. Jetzt kündigt er mit der JazzTaste Bigband "two hot nights in Wertingen" an.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Es sind die Grenzen, die Tobias Wiedenmann faszinieren. Eigene und die seiner JazzTaste-Bigband, die Teil der Wertinger Stadtkapelle ist. Grenzen, die er immer wieder auslotet, überschreitet und neu definiert mit seiner Musik. Ideen hat der 40-Jährige genügend. Und er setzt sie auch um – als Dirigent, Sänger und Schlagzeuger. Für Anfang März kündigt er ein ganz besonderes Konzert in der Zusamstadt an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen