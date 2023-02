Wertingen

18:30 Uhr

Der neue Alltag in der Geflüchteten-Unterkunft am Laugnaplatz

Geflüchtete kommen in der dezentralen Unterkunft in Wertingen an. Zunächst müssen dabei ihre persönlichen Daten festgestellt werden. Die Unterkunft in Wertingen wird von den Johannitern betrieben und wird von Sicherheitskräften rund um die Uhr bewacht.

Plus Der Start in das Leben in Wertingen hat für 43 geflüchtete Personen aus der Ukraine begonnen. Bei den klirrend kalten Temperaturen zahlt sich eine Eigenschaft der Halle aus.

Von Benjamin Reif

Es geht geschäftig zu an diesem Donnerstagvormittag in der Halle, die seit Ende des vergangenen Jahres auf dem Wertinger Laugnaplatz steht. Nachdem sie etwa einen Monat leer gestanden hatte, sind 43 Menschen mit dem Bus hierhergebracht worden. Die Hälfte davon sind Kinder, manche noch Babys. Um den Tischkicker bildet sich sofort eine Traube von Jugendlichen, die eifrig beginnen, Bälle zu versenken, während ihre Erziehungsberechtigten mit Fabian Herzog und seiner Kollegin Vivian Rußer von den Johannitern reden, die ihre Personalien feststellen. Das gestaltet sich bei manchen schwieriger als bei anderen, da nicht alle der Geflüchteten lesen und schreiben können.

