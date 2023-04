Der neue Skaterplatz in Wertingen rückt ein Stück näher

Plus Für eine Skateanlage am Wertinger Judenberg ist ein wichtiger Schritt erfolgt – während sich manch konservativer Stadtrat zurückhaltend äußert.

Die Zusamstadt besitzt ein wahres Kleinod. So schätzt es Werner Dehm, Chef des Augsburger Planungsbüros Opla ein, welches mit der Stadt schon seit Langem knifflige Fragen um Immobilien und Standorte löst. Besagter Schatz liegt am Wertinger Judenberg: Eine zusammenhängende Fläche für Freizeitgestaltung, die das Freibad ebenso umfasst wie ein Beachvolleyballfeld und eine Kneippanlage.

Und bald auch einen Skaterplatz, wenn für die Befürworter alles glattläuft. Der bisherige und mittlerweile aufgegebene Platz war den Jugendlichen, die dort mit Skateboard, Inlinern, BMX-Rädern oder Rollern unterwegs waren, ebenso ein Ärgernis wie dem Stadtrat. Hinter dem Autohaus Rossmanith gelegen, wurde er regelmäßig verschandelt, vermüllt und war generell zu klein.