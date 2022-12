Der Nikolaus ist beim Zuchtviehmarkt dabei

Der erste Weihnachts-Zuchtviehmarkt des schwäbischen Fleckvieh-Zuchtverbands ist eine stimmungsvolle Angelegenheit. Es gibt auch absolute Elitetiere zu sehen.

In der Wertinger Schwabenhalle führte der Zuchtverband für das Schwäbische Fleckvieh unter dem Motto „Fleckvieh meets Nikolaus“ einen Weihnachts-Zuchtviehmarkt durch - einmalig in Bayern, sagen die Veranstalter. Dabei kamen ausgesuchte Rinder zur Versteigerung, in der Auktionsarena stand eine "Nachzuchtkollektion" und vom Nikolaus wurden alle anwesenden 200 Kinder mit kleinen Päckchen beschenkt.

Mit dem Weihnachts-Zuchtviehmarkt öffne sich der vor 125 Jahren gegründete Zuchtverband für die Bevölkerung, sagte Vorsitzender Georg Kraus zur Begrüßung der rund 800 Marktbesucher. „Der starke Andrang zeigt, dass uns das auch gelungen ist.“ Landrat Markus Müller wies auf die Bedeutung der Rinder für die Veredelung des Grünlands zu Lebensmitteln hin.

Für die Kinder gibt es Geschenke

Der Wertinger Teamleiter des Landeskuratoriums der Erzeugerringe für tierische Veredelung, Hermann Rager-Kempter, war in das Gewand des Nikolaus geschlüpft und hatte einen fellbehängten Gesellen mitgebracht, hinter dem sich die Jungzüchterin Karin Balleis als Knecht Ruprecht verbarg. Mit strahlenden Gesichtern holten sich die jüngsten Besucher des Zuchtviehmarkts bei den zwei Weihnachtsboten ihre Geschenkpäckchen ab.

Auf dem Markt wurden 33 weibliche Kälber aufgetrieben, von denen eine Motiv Pp-Tochter zu 1050 Euro einen neuen Besitzer im Wertinger Zuchtgebiet fand. Zu den insgesamt 130 vorgestellten Zuchttieren gehörte auch eine Elitegruppe mit vier hoch genotypisierten Jungrindern.

Auf dem Weihnachts-Zuchtviehmarkt in Wertingen präsentierte sich die Kuh Inka, eine Herzfeuer-Tochter, mit Vermarkungsleiter Johann Schwarz, Verbandsvorsitzendem Georg Kraus, Zuchtleiter Friedrich Wiedenmann, Vermarktungsleiter Freddy Sandmeier, Hermann Rager-Kempter als Nikolaus, der bayerischen Milchkönigin Veronika Gschoßmann, Karin Balleis als Knecht Ruprecht und Landrat Markus Müller (v. l.). Foto: Patrizia Schallert/AELF

Zum Tageshöchstpreis von 4000 Euro verließ das Kalb Aphrodite die Auktionsarena der Schwabenhalle. Aus den 20 aufgetriebenen Zuchtbullen mit einem Durchschnittspreis von 2367 Euro wurde als teuerster ein natürlich hornloser Meter-Sohn von Martin Gschoßmann aus Unterschönbach für 3000 Euro versteigert. Die 69 Jungkühe erlösten im Mittel 2383 Euro, die zwei höchstbezahlten Tiere mit jeweils 3100 Euro waren eine homozygot hornlose Murtal-Tochter und eine Zubringer-Tochter, beide vom Betrieb Böhm in Oppertshofen.

Eine absolute Spitzenkuh

Außerdem wurde auf dem Zuchtviehmarkt eine Nachzuchtgruppe des Bullen „Herzfeuer“ präsentiert, der im April 2019 am Wertinger Markt für 77.000 Euro verkauft worden war. Gezüchtet wurde der Bulle auf dem Betrieb Wohlmann in Hausen. Inzwischen haben seine ersten Töchter gekalbt. Aus dem derzeit noch kleinen Auswahlpotenzial stellte die Besamungsstation Höchstädt vier Töchter vor: sehr junge, elegante, ruhige und enorm leistungsstarke Tiere mit feinen, korrekten Fundamenten und sehr hoch angesetzten Eutern.

Eine „absolute Besonderheit und Sensation“ war für Zuchtleiter Friedrich Wiedenmann die Ausstellung der Mutter von Herzfeuer, die bereits acht Kalbungen hinter sich hat. Die mehr als zehn Jahre alte Kuh ist enorm kalibrig, fundamentstark und weist ein hervorragendes Euter auf. Bis vor wenigen Wochen stand auch die Großmutter von Herzfeuer mit ihren zwölfeinhalb Jahren und zehn Kalbungen auf dem Betrieb Wohlmann