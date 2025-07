Der Notfallknopf als lebensrettende Hilfe

Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Gedichte und Geschichten von Helmut Storr hatte das Altenwerk zwei Vertreter des ASB Dillingen-Donau-Ries zu einem Vortrag über den Notfallknopf eingeladen. In einer Präsentation stellte Katharina Mair, unterstützt von Joseph Jäckle, zunächst verschiedene Angebote des ASB vor, etwa Alltagsbetreuung und haushaltsnahe Dienste, wofür man bei Vorhandensein eines beliebigen Pflegegrades einen monatlichen Entlastungsbetrag von der Kranken-, bzw. Pflegekasse bekommen kann.

Icon Vergrößern Michael Hahn und Irmgard Hurler bei der Verabschiedung. Foto: Maria Reinholz Icon Schließen Schließen Michael Hahn und Irmgard Hurler bei der Verabschiedung. Foto: Maria Reinholz

Im Zentrum standen aber Informationen über den Hausnotruf. Er besteht aus einem Gerät, das fest in der Wohnung installiert wird, und einem Notfallknopf am Arm oder an der Kette. Er soll 24 Stunden am Körper getragen werden, was besonders in Notfallsituationen Leben retten kann. Wenn man den Knopf drückt, erfolgt ein Rückruf, um die Situation zu klären und Hilfe zu bieten. Da bei der Anmeldung des Notrufsystems alle Daten hinterlegt werden (auch die von Verwandten), erreicht die Hilfe den Betroffenen auch bei Bewusstlosigkeit, Schlaganfällen o. Ä. Die Helfer gelangen über einen in einem Schlüsseltresor hinterlegten Wohnungsschlüssel in die Wohnung. Alleinlebende können auch tägliche Kontrollanrufe zur Sicherheit erhalten. All dies wurde den interessierten Zuhörern auch in praktischen Tests demonstriert.

Nach der Kaffeepause wurde der langjährige beliebte Pfarrgemeindereferent Michael Hahn verabschiedet, der nach 13 Jahren andere Aufgaben wahrnehmen will. Danach wurden Lieder gesungen, unterstützt durch Andrea Aumüller (Akkordeon).

