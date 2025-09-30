Der Regenbogen als Begleiter

Eine fest etablierte Tradition an der Mittelschule Wertingen besteht darin, zu Schulbeginn des Schuljahres immer in der zweiten Schulwoche am Freitag den Schulanfangsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Wertingen zu feiern. Das Vorbereitungsteam der Fachschaft Religion unter der Leitung von Martina Baur mit Lea Gertsmayr und Lea Legeler erarbeitete zum Start das Thema: „Im Zeichen des Regenbogens“. Für die musikalische Umrahmung verantwortlich war Silvia Kaltenstadler.

Begrüßt wurden die SchülerInnen mit herzlichen Wünschen auf Plakaten, passend zu den Regenbogenfarben, rot, orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau und violett. Sie stehen für ein gutes Miteinander, Begeisterung, Vitamine zum Durchhalten, Hoffnung, Freiheit und Verbundenheit. Schokolade stand zum Versüßen des Neustartes.

Als biblische Geschichte hörten die Schüler von der Sintflut-Geschichte von Noah. Auch Noah machte einen Neuanfang, so wie auch die SchülerInnen in ein neues Schuljahr starten und neu beginnen. Im Gebet und Segen wurde den Schülerinnen zugesprochen, dass sie sich auch für das Gute und Faire einsetzen sollen und die Vielfalt annehmen und das Beste daraus machen. Immer wieder gibt es Gelegenheiten zum Neubeginn und daran soll der Regenbogen, der ein Zeichen für Neubeginn und Frieden ist, erinnern.

