Der richtige Schnitt im Garten zur richtigen Zeit

Der Wertinger Gärtnermeister Tobias Munz gibt Tipps zu Bäumen, Rosen und Sträuchern.

Wie bekommt der Baum im eigenen Garten den richtigen Schnitt? Was brauchen Obstgehölze, Ziersträucher und Rosen an Kürzung, um gut zu gedeihen? Antwort auf Fragen wie diese gab jetzt Tobias Munz bei einem kostenfreien Kurs in seiner Baumschule in Wertingen.

70 Interessenten in Wertingen

Das schöne Wetter lockte zu Beginn der Gartensaison rund 70 interessierte Gartenbesitzer an. Nach einer theoretischen Einweisung von Gärtnermeister Tobias Munz ging es in die Praxis. Geschnitten wurden junge Verkaufsbäume vom Busch, Halbstamm und Hochstamm, über zehn- bis 15-jährige Bäume bis hin zum stattlichen Baum. Dabei gewannen die Besucher und Besucherinnen Einblick in die verschiedenen Schnittmethoden mit „Saftwaage“ oder „Fruchtholzschnitt“.

Während Tobias Munz Ziersträucher und Rosen zuschnitt, machte er darauf aufmerksam, dass nicht jede Pflanze – auch von der Jahreszeit her – gleich zu schneiden ist. Ziersträucher und Zierbäume hätten unterschiedliche Blütezeiten und Wuchsformen. So bilden einige Ziersträucher ihre Blüten bereits im Herbst aus, um im Frühjahr blühen zu können. Andere Sträucher treiben im Frühjahr aus und blühen dann am einjährigen Trieb.

Ähnliches Prinzip gilt bei Rosen

Daher sollte jeder Gartenbesitzer wissen, welche Pflanzenart er im Garten stehen hat, um diese zur richtigen Zeit und in die richtige Form schneiden zu können. Ein ähnliches Prinzip gilt auch für die Rosen. Sie sollten erst mit der Blüte der Forsythien geschnitten werden. Hier sei laut Munz darauf zu achten, ob es sich um eine Bodendecker-, Edel- oder Strauchrose handelt.

Spenden, die während des Kurses durch die Apfelsaft-Verkostung eingegangen sind, werden an eine wohltätige Organisation zur Hilfe für die Ukraine weitergeleitet. (fk)

Lesen Sie dazu auch