Der Wertinger Wunschbaum lebt weiter

Auch heuer hängen wieder viele Sterne mit Kinderwünschen an dem Baum im Wertinger Schloss. In diesem Jahr gibt es ein paar neue Regeln.

Eine liebgewordene Tradition für viele ist der Wunschbaum im Wertinger Schloss. Hier gibt es die Möglichkeit, benachteiligten Kindern ganz direkt zu Weihnachten eine Freude zu machen. Um dies mehr Kindern zu ermöglichen, wurde dieses Jahr die Abfrage der Wünsche nicht mehr wie sonst an der Tafel, sondern über die Kindertagesstätten und die Grundschule gemacht. In den Genuss der Geschenke sollen Kinder kommen, die es schwer haben – sei es, weil die finanziellen Mittel der Familie knapp sind, oder weil sie eine schwierige Zeit durchleben oder hinter sich haben. Dies kann eine schwere Krankheit eines Geschwisterkindes, der Tod eines Elternteils oder auch etwas ganz anderes sein.

Es geht darum, Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten

Julia Unger vom Familienbüro in Wertingen fragt bei der Aufnahme keine Gründe ab, um für die Familien keine Hürden aufzubauen. „Es muss sich niemand schämen, beim Wunschbaum mitzumachen. Hier geht es einfach nur darum, Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.“

Im Eingangsbereich des Wertinger Schlosses steht traditionell der Wertinger Wunschbaum. Auf ihm hängen auch dieses Jahr wieder Sterne mit Wünschen von Kindern. Foto: Laura Gastl

Auch bei dem, was gewünscht werden kann, gab es ein paar Änderungen. Es können nur noch Wünsche für Kinder bis maximal zur vierten Klasse geäußert werden. Dabei können erstmalig keine Gutscheine und keine Kleidung mehr gewünscht werden. „Nicht nur die Beschenkten, auch die Schenker sollen Freude an der Aktion haben und den meisten macht es mehr Spaß, ein Buch oder ein Spielzeug auszusuchen, als einen Gutschein zu kaufen“, sagt Julia Unger. Sie dankt bereits jetzt allen Spendern und Helfern für die Unterstützung.

Wer etwas schenken will, nimmt einen Stern vom Wertinger Wunschbaum

Alles andere rund um den Wertinger Wunschbaum ist gleich geblieben. Anfang dieser Woche hat Julia Unger die Sterne an den Baum im Rathaus gehängt. Wer etwas schenken will, darf sich einen Stern nehmen, den Sternenzettel ausfüllen, auf dem die Sternnummer sowie Name und Telefonnummer des Spenders notiert werden, falls es Nachfragen gibt. Danach muss nur noch der Zettel in die bereitstehende Box geworfen werden. Das Geschenk, schön verpackt und mit der Sternnummer versehen, ist dann bis spätestens Dienstag, 19. Dezember, 11 Uhr ins Bürgerbüro der Stadt Wertingen zu bringen.

Am Freitag, 22. Dezember, holen die Familien die Geschenke im Familienbüro ab, das an diesem Tag alljährlich eher nach einer Filiale des Christkindes aussieht als nach einem Büro. Und Julia Unger ist sich sicher, dass sie gemeinsam mit anderen zu Weihnachten wieder viele Kinderaugen zum Leuchten bringen wird. (AZ)