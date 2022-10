Der Wünschewagen benötigt stets Geld für besondere Ausflüge für Sterbende

Eine ebenso traurige wie wichtige ehrenamtliche Arbeit leisten die Helferinnen und Helfer des Wünschewagens. Dafür müssen jedes Jahr hohe Summen zusammenkommen.

Wenn Edgar Schlichtherle in den Wünschewagen steigt, weiß er nie, was ihn erwartet. Nur so viel: Der Mensch, mit dem er den Tag verbringen wird, wird sterben. Und das bald. Die ehrenamtliche Aufgabe des pensionierten Mitarbeiters des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist es dann, der- oder demjenigen einen der letzten Wünsche zu erfüllen. Noch einmal ans Meer, die Berge sehen, noch einmal in die Geburtsstadt. Oder ins Legoland. "Egal wohin es geht – es ist immer eine emotionale Angelegenheit", sagt er.

Der Wünschewagen ist auf Spenden angewiesen und deshalb sind die 4500 Euro von der Kinderhilfe der Allianz so wertvoll. Darüber freuen sich (von links): Edgar Schlichtherle und Claudia Lijsen vom ASB sowie Chau-Ban Tang-Rupp von der Allianz für Kinder in Bayern e.V. und Michael Zimmermann, Armin Schwarz und Peter Berger von der Allianz. Foto: Benjamin Reif

22 Mal ist er schon in den Wünschewagen Allgäu-Schwaben eingestiegen – einen umgebauten Rettungswagen, der rund 120.000 Euro gekostet hat. Das Fahrzeug befördert stets Gäste, keine Patientinnen und Patienten, darauf legt die Wertinger ASB-Leiterin Claudia Lijsen Wert. Es ist nie eine Ärztin beziehungsweise Arzt dabei. Und falls sich der Gesundheitszustand der Person verschlechtert, fährt das Fahrzeug auch nicht selbst mit Blaulicht ins Krankenhaus, sondern es wird stattdessen der Rettungsdienst gerufen. Manche Fahrten kommen auch gar nicht zustande, da sich der Gesundheitszustand der kranken Person kurz vor Fahrtbeginn verschlechtert oder diese stirbt.

Jeder Regionalverband muss eigene Spenden zusammenbringen

Diese Themen sprechen Schlichtherle und Lijsen zwar nüchtern an, aber man merkt, dass es für sie – wie für alle Ehrenamtlichen aus verschiedenen Organisationen, die an dem Projekt mitwirken – eine Herzensangelegenheit ist. In ganz Deutschland sind die Wünschewagen unterwegs, 24 sind es mittlerweile. Doch die Erfüllung der Wünsche und die Wartung der Fahrzeuge kostet eine Menge Geld, und das muss komplett aus Spenden zusammenkommen.

Mehrere Regionalverbände des ASB haben sich zusammengeschlossen, um den schwäbischen Wünschewagen zu finanzieren, und müssen eine gewisse jährliche Spendensumme einbringen. Für den Regionalverband Dillingen-Donau-Ries sind es 18.000 Euro im Jahr. Umso erfreulicher ist es für Lijsen und ihre Kolleginnen und Kollegen, dass jüngst eine große Spende der Stiftung "Allianz für Kinder in Bayern e.V." – 4500 Euro – an sie übergeben wurde. Diese war im Gespräch zwischen Lijsen und Armin Schwarz von der Allianz, der dann die Stiftung kontaktiert hatte, zustande gekommen. Solche Spenden sind für die Arbeit des Wünschewagen-Teams essenziell, denn staatliche Zuschüsse gibt es nicht.

Im Fahrzeug ist innen ein "Sternenhimmel" installiert. Foto: Benjamin Reif

Lijsen nennt eine Zahl, die wehtut. "Ein Fünftel unserer Fahrten finden für Kinder statt." Derartige Fahrten sind besonders emotional. Schließlich hätte die junge Person ihr Leben eigentlich noch vor sich haben sollen. So soll an dem frühen Ende noch ein besonders schönes Erlebnis stehen. Alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die für die Fahrten bereitstehen, dürfen jede Fahrt im Vorfeld ohne Angabe von Gründen ablehnen – etwa wenn sie mit der seelischen Belastung, ein todgeweihtes Kind zu begleiten, nicht klarkommen würden.

Der Große Wagen ist im Dach des Fahrzeugs versteckt

Während jeder Fahrt ist, unabhängig vom Alter der beförderten Person, stets eine einzelne Blume mit an Bord, erzählt Lijsen. Einer oder eine der ehrenamtlichen Helfer organisiert diese Blume, die immer nach der Saison ausgesucht wird. Sie soll einen schönen Fixpunkt im Wagen bieten, sagt Lijsen, für sie ist eine feste Vase im Fahrzeug installiert. Die Fenster des Wünschewagens sind von außen her blickdicht. Für den Fahrgast ist eine Liege vorgesehen, für eine Begleitperson aus dem persönlichen Umfeld ist ein Sitz reserviert. Im Fahrzeugdach ist innen ein "Sternenhimmel" installiert, der aus lauter kleinen Leuchten besteht und das Sternenbild des Großen Wagens enthält.

Um von den Fahrten auch etwas Greifbares zu hinterlassen, ist ein Drucker mit an Bord. Nach den Fahrten wird dann ein kleines Fotoalbum erstellt. Für die Gäste – und diejenigen, die sie zurücklassen.

Spendenkonto des ASB Dillingen-Donau-Ries: IBAN DE56 7206 2152 0009 6336 42 | BIC GENODEF1MTG