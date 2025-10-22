Die „Alten“ sind die Neuen

Der „alte“ Vorsitzende des Vereins Solidarität für Eine Welt, Anton Stegmair, ist auch wieder der neue. Bei seiner letzten Mitgliederversammlung standen Neuwahlen auf dem Programm. Ebenfalls konnte der weitere Vorstand, bestehend aus Brigitte Eser (Zweite Vorsitzende) und den Beisitzerinnen Luise Malik, Edith Lieberoth und Martina Baur, in seinen Ämtern bestätigt werden. Zehn Mitglieder und Bürgermeisterkandidat Andreas Seitz waren zur Jahresversammlung im Aufenthaltsraum der Firma Drehmoment zusammengekommen.

Ein großes Vergelts Gott sprach der Vorsitzende seinen Vorstandskolleginnen für die stets vertrauensvolle und kreative Zusammenarbeit aus. Neben den Konzerten mit Siegfried und Oliver Fietz und dem Maharaj-Trio zusammen mit Benjamin Pütter fanden wieder zwei Faire Frühstücke statt. Alle Aktionen wurden von der Bevölkerung sehr gut angenommen und dienen so dem Verstärken des Bewusstseins eines fairen und nachhaltigen Handelns.

In ihrem Bericht über den Weltladen dankte Brigitte Eser den derzeit 25 Aktiven, die ehrenamtlich den Verkauf stemmen. Besonders hob sie Karin Klingler und Susanne Mitschke hervor, die für die sehr ansprechende Dekoration sorgen. Einen ausgeglichenen Haushalt konnte dann Ernst Krätschmer Kassenwartin Luise Malik bestätigen. Ein gutes Plus in der Kasse ermöglicht neue Investitionen und ermöglicht weitere Veranstaltungen des Vereins. So konnte Anton Stegmair auf die nächste Aktion im Rahmen der Wertinger Nacht hinweisen, bei der wieder der beliebte Glühwein und „faire“ Punsch ausgeschenkt werden.

Andreas Seitz nutzte die Gelegenheit, sich und seine Vorhaben als Bürgermeisterkandidat für Wertingen vorzustellen. Einen großen Dank sprach er den Anwesenden und dem ganzen Verein für die tolle ehrenamtliche Arbeit aus, das helfe, das „Städtle“ lebendig zu erhalten. Als Jugendlicher und Ministrant habe er in Gottmannshofen selbst schon geholfen, Waren aus dem fairen Handel zu verkaufen, so dass er einiges aus dem Bereich kenne.

