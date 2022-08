Die großen Marienwallfahrten rund um Wertingen geraten in Vergessenheit

Zu Maria Himmelfahrt am 15. August pilgerten einst viele Menschen in den Wertinger Stadtteil Neuschenau, nach Dillingen und Emersacker. Eine Wallfahrt findet noch statt.

Nur wenige Häuser zählt der Wertinger Stadtteil Neuschenau - und eine Kapelle. Sie wurde eigens für das Bildnis „Maria vom Blute“ gebaut. Und auch in anderen Gotteshäusern befinden sich entsprechende Gnadenbilder. So bauten die Emersackerer dafür eigens an ihre Pfarrkirche an, und in Dillingen ist ebenfalls eine Kopie des Gnadenbildes untergebracht. Am Festtag Mariä Himmelfahrt, der alljährlich Mitte August gefeiert wird, stehen die Gnadenbilder „Maria vom Blute“ im Mittelpunkt.

Das Original hängt in Re in Oberitalien. Die Werke in den hiesigen Kapellen und Kirchen sind Kopien davon. Einst pilgerten zahlreiche Wallfahrer am 15. August zum Fest Maria Himmelfahrt zu den Gnadenbildern. Heute geraten diese immer mehr in Vergessenheit.

Neuschenau im Heimatbüchlein von Konrad Bestle

In Neuschenau findet man das Bild „Maria zum Blute“ in der kleinen Kapelle beim Probsthof am Altar. Der Heimatforscher Konrad Bestle hat in seinem Büchlein über die wunderbare Wallfahrt „Maria zum Blute“ geschrieben. Demnach wurde die Pfarrei Neuschenau 1280 erstmals urkundlich erwähnt. Sie gehörte von jeher zur Pfarrei Prettelshofen und ist eine Gründung des Siedlers Lusto-Au. Neuschenau war zeitweise ein Adelssitz, auf dem 1397 ein Zweig der Herren von Hohenreichen und 1492 die Witwe eines Vogtes zu Wertingen ihren Sitz hatten. Später ging der Besitz an die Pappenheimer Herrschaft Wertingen-Hohenreichen über. Letztere unterhielt auf dem Platz des heutigen Probst-Gutes ein „Jagdhaus“.

Während die damaligen „edlen Ritter“ sich dem Waidwerk widmeten, wandten die Gattinnen und Töchter dieser Ritter sich frommen Werken zu. So holten sie auch direkt aus Re eine Kopie des Wundergnadenbildes und ließen auf dem Platz bei der heutigen Kapelle eine Bildsäule mit diesem Gnadenbild errichten. Auf der Rückseite trägt es die Jahreszahl 1598. Zum Schutz wurde neben der Kapelle eine Linde gepflanzt. Das Bild ist eine Kopie des Urgnadenbildes im oberitalienischen Ort Re bei Locarno. Den Überlieferungen nach floss dort nach dem Steinwurf eines Betrunkenen auf diesem Bild vom 30. April bis 17. Mai 1494 mehrmals am Tage Blut. Dieses Ereignis wurde durch eine kirchliche und weltliche Prüfungskommission urkundlich als echt anerkannt.

Gutsbesitzer ließ Kapelle bauen im Wertinger Stadtteil

Im Jahre 1903 hing eine hölzerne Tafel an einer fast vermodernde Linde mit dem Bildnis „Maria von Re“ am Probst-Anwesen in Neuschenau. Der Gutsbesitzer Bartholomäus Probst ließ eine kleine Kapelle erbauen. Diese schmückt eine originalgetreue Nachbildung des wunderbaren Gnadenbildes „Maria in Re“. Im Jahre 1910 fand die Einweihung der erbauten Kapelle statt.

Die Wallfahrt in Dillingen zum Gnadenbild „Maria von Re“ gibt es laut einer Beschreibung von Gottfried Fellner seit 1697. Es wird immer ein Geheimnis bleiben, wie das Gnadenbild nach Dillingen kam. Überlieferungen berichten, dass im Jahre 1697 eine Frau von Tür zu Tür gegangen sei und das Bild um vier Gulden zum Kaufe angeboten habe. Doch niemand wollte ihr das Bild abkaufen. Sabbenegger, der Verwalter des Hofbräuhauses, tat ihr schließlich den Gefallen, stellte das Bild aber in einen Winkel. In der Nacht darauf hatte er einen Traum. Er sah das Muttergottesbild auf dem Hochaltar der Kapuzinerkirche, die damals im Rohbau stand. Blumen und Lichter schmückten das Bild. Erst nach weiteren Träumen trug er das Gnadenbild zum Kloster. Nachdem auf Anrufung der Madonna das schwer kranke Kind eines Dillinger Buchdruckers plötzlich geheilt wurde, erhielt das Bild einen neuen Ehrenplatz in der Kirche. Auffallende Gebetserhörungen mehrten die Zahl der Pilger von Jahr zu Jahr. Irgendwann musste das Marienbild aus der Kapuzinerkirche in die Basilika umziehen, da im ehemaligen Kapuzinerkloster nun eine Lehrerfortbildungsstätte untergebracht ist und die Kirche aufgelöst wurde.

Genaue Kopie des Gnadenbildes kam nach Emersacker

Nach Emersacker kam eine genaue Kopie des Gnadenbildes in Klattau. Nach einigem Hin und Her wurde im Jahre 1725 das Gnadenbild feierlich in die Pfarrkirche überführt. Die Wallfahrt belebte sich nach 1725 so, dass lange Zeit vier Wallfahrtspriester anwesend waren. Noch heute finden hier jährlich am Fest Mariä Himmelfahrt sowie am Festtag Mariä Geburt und Anfang September bei der Soldatenwallfahrt festliche Feiern statt.