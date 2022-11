Die Grünen verwurzeln sich in der Region Wertingen

Eva Lettenbauer, MdL und Grüne Delegation zu Gast und im Gespräch mit Familie Kraus vom regionalen Handwerksbetrieb.

Wie fühlt man sich als junge, grüne Mandatsträgerin unter mehrheitlich männlichen, teilweise altgedienten Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat? Judith Deppenwiese, seit Anfang 2020 Gemeinderätin der Grünen in Zusamaltheim, berichtete als Gast in der Jahresversammlung von Bündnis 90/Die Grünen in Wertingen von ihren Erfahrungen. Das Amt mache ihr Spaß, und sie schätze den guten und offenen Kontakt zu Bürgermeister Stephan Lutz und dem Rest des Ratsgremiums. Dennoch ist es eine Herausforderung für sie, wie sie erklärte, sich als junge Frau in einer "vorwiegend konservativen Umgebung" einzubringen.

Jugendarbeit und Neubauten sind wichtige Themen für die Grünen

Das Thema Jugendarbeit, das jüngst beim "Heimat-Check" der Wertinger Zeitung für Diskussionen sorgte, sieht die Gemeinderätin von zwei Seiten. Einerseits gebe es vonseiten der Vereine viel Jugendarbeit im Ort. Andererseits gebe es auch noch Raum für kommunale Initiativen. "Wir könnten eine Jungbürgerversammlung machen, da bin ich nach wie vor dran", berichtete Deppenwiese in der Jahresversammlung in Wertingen.

Peter Hurler, Sprecher des Grünen-Ortsverbandes Wertingen und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, griff Deppenwieses Thema für Jugendinitiativen auf: Eine Jungbürgerversammlung sei ein gutes Instrument, um junge Leute für die Kommunalpolitik zu interessieren: "Da sind die Jugendlichen dann bereit, sich mehr einzubringen." Die Generierung von Nachwuchs sei ein wichtiges Thema bei den Grünen. Denn oft würden sich junge Leute erst für Politik interessieren, wenn sie eine Familie gründen und ein Haus bauen wollen. Doch gerade dies – die andauernde Ausweisung neuer Baugebiete – erfordere angesichts des rasant steigenden Flächenverbrauchs neues Denken. Stattdessen gelte es, mehr in die Höhe zu bauen und leeren Altbestand in den Orten zu beleben.

Zufrieden sind die drei Grünen-Stadträte Hurler, Ziegler und Stauch mit dem Fortgang ihrer Initiative für ein Klimaschutzkonzept in Wertingen. Demnach wurde bereits ein externes Büro mit der Erarbeitung dieser Aufgabe beauftragt. Zwischenzeitlich gibt es auch einen Klima-Ausschuss, der zusammen mit dem Büro eine Bestandsaufnahme macht und Ziele für ein klimagerechtes Wertingen festlegt. Peter Hurler, der die Grünen-Fraktion im Ausschuss vertritt, hat erste Erkenntnisse mitgebracht. So sei Wertingen schon über hundert Prozent mit Photovoltaik versorgt, es fehle aber an Alternativen für die Zeit, in der die Sonne nicht scheint. "Wir als Kommune müssen überlegen, was man noch tun kann", denkt Hurler dabei besonders an die bisher in Wertingen nicht genutzte Windenergie.

Handwerksbetriebe brauchen Fachkräfte

Kürzlich besuchte zudem die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer die Firma Elektro Ertl in Wertingen. Sie informierte sich über das Leistungsspektrum des seit 1945 bestehenden Familienbetriebs und die anstehende Unternehmensnachfolge. "Nach meinem Studium in München und mehreren Stationen in der Industrie weltweit möchte ich das Unternehmen weiter in die Bereiche Anlagenbau und Automatisierung spezialisieren und die Attraktivität und Regionalität als Arbeitgeber weiter steigern", so Nachfolger Marcus Kraus.

Eva Lettenbauer lobte die Stärke und das Potenzial der heimischen Handwerksbetriebe: "Für diese Betriebe ist es mir wichtig, dass sich Investitionen auch in Zukunft lohnen. Damit sie auch künftig tragfähig arbeiten können, brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte." Deshalb wollten die Grünen ein "Matching-Programm" aufsetzen, das Ausbildungsplatzsuchende und jene, die sie anbieten, bayernweit zusammenbringt. (AZ)