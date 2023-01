Die Hecke in Rieblingen soll nachhaltig wachsen

Die Pflege einer Hecke ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Betriebshof schneidet sie zurück – und findet manchmal auch Müll in ihr.

Die ersten Wochen des Jahres sind, besonders, wenn die Sonne mal am grauen Horizont hervorkommt, ein Ansporn, aufzuräumen. So auch in der Stadt und Natur: Die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs inspizieren Hecken und Gehölze entlang der Straßen und Wege und schneiden zurück, wo notwendig. Dafür gibt es verschiedene Gründe, wie der Leiter des Betriebshofs, Reinhard Gribl, in einer Pressemitteilung berichtet: An viel frequentierten Verkehrsadern, Geh- und Radwegen ist die Verkehrssicherungspflicht ein unbedingtes Anliegen, um Passanten und Fahrzeuge vor herabfallendem und morschem Totholz zu schützen. Ein weiterer wichtiger Grund ist aber auch die Verjüngung von Gehölzen, um ihnen einen neuen Austrieb zu ermöglichen und sie vor Verholzung zu schützen, was letztendlich ein Absterben oder ein Befallen mit Krankheiten zur Folge hätte.

Diese Baum- und Heckenpflege, für die sich die Betriebshofmitarbeiter und -mitarbeiterinnen regelmäßig fortbilden, werde in der Praxis von Anwohnern leider oft missverstanden, bedauert Gribl. Gerade bei der Feldhecke entlang der schmalen Straße am Ortsrand von Rieblingen in Richtung Neuschenau gebe es immer wieder Kritik. Der Betriebshofleiter hat sich deshalb zusammen mit dem Kreisfachberater für Gartenbau, Benedikt Herian, vor Ort beraten, um den weiteren Verlauf der Pflegemaßnahmen festzulegen.

Die Sträucher sollen sich nachhaltig entwickeln

So sollen in den nächsten Wochen dort Pflegemaßnahmen beginnen, die sich in verschiedenen Abschnitten über mehrere Jahre hinziehen werden. "Das ist notwendig, damit sich die Hecke nachhaltig entwickeln kann", betont Kreisfachberater Herian. Es gehe darum, die schöne und lange Hecke zu erhalten. Da es sich um eine Feldhecke handele, sollten dort nur bedingt Bäume stehen. Bisher wachsen dort zwischen Sträuchern und Gestrüpp die Bäume zu dicht aus der Unterdeckung hervor. Der Baumanteil sollte bei einer Feldhecke nicht mehr als 15 Prozent betragen. So könne sich kein Gehölz richtig und dauerhaft entwickeln, was der Hecke schade. Den Pflanzen müsse wieder mehr Luft verschafft werden. Jeder Schnitt bedinge zudem, dass die Triebe umso kräftiger mit frischem Saft wiederkommen.

Die Pflege von baumreichen Hecken wird in der Fachsprache "Plentern" genannt, erklärt Herian, die Sträucher werden "auf Stock gesetzt", das heißt, unten abgeschnitten. Nur mit einer regelmäßigen Pflege könnten Hecken langfristig ihre vielfältigen Funktionen erfüllen. So liefern Hecken wertvolle Nahrung für Vögel und Kleintiere, mindern Lärm, bremsen Wind und verhindern Bodenerosion. Zudem speichern sie Feuchtigkeit und stellen einen Lebensraum für viele Tierarten dar. Ökologische Bestwerte würden Hecken im Bereich der Artenvielfalt erzielen, wenn sie in mindestens drei Altersstufen nebeneinander bestehen. So wird die Rieblinger Hecke nun abschnittsweise gepflegt – jedes Jahr soll eine Strecke von mehreren Metern bearbeitet werden, während der Rest bestehen bleibt oder sich nach dem Schnitt neu entwickeln kann.

Manchmal wird Müll in der Hecke entsorgt

"Bei der Gelegenheit werden wir auch den Unrat wegräumen, der sich in der Hecke angesammelt hat", kündigt Reinhard Gribl an. Für die Betriebshof-Mannschaft ist die Vermüllung ein Dauerthema. Und warum jemand seine Maler-Utensilien in einer Hecke entsorgt, wie derzeit in Rieblingen – Farbkübel und Sprossenleiter inbegriffen – "das kann von uns keiner verstehen", sagt Gribl. (AZ)