Großer Name, kleine Fläche: Die Hohenzollernburg von Wertingen

In dem winzigen Gebäude mit dem kuriosesn Namen wurde in Wertingen der Pflasterzoll einkassiert und später Schuhe repariert. Ein Umstand gibt bis heute Rätsel auf.

Die Burg Hohenzollern zählt zu den eindruckvollsten Burganlagen in Deutschland. Sie thront weithin sichtbar auf einem Bergplateau in der Nähe von Hechingen in Baden-Württemberg. Sie ist die Stammburg der Adelsdynastie der Hohenzollern, die als preußische Könige und deutsche Kaiser unsere Geschichte maßgeblich geprägt haben. Aber nicht nur auf der Schwäbischen Alb gibt es eine Hohenzollernburg, sondern auch in Wertingen.

In Wertingen ist die Hohenzollernburg ein winziges Gebäude

Das Gegenstück in der Zusamstadt fällt allerdings im Vergleich zum Original deutlich bescheidener aus. Es handelt sich um ein winzig kleines Gebäude mit nur wenigen Quadratmetern Grundfläche. Es steht mitten auf dem Gehsteig an der Schulstraße, unweit von Schloss und Kriegerdenkmal. Durch das pyramidenförmige Dach und die markante Wetterfahne ist es unverwechselbar. Mit Ausnahme von einigen Schaukästen mit Werbung eines örtlichen Fotostudios ist es völlig leer.

So unscheinbar es aussehen mag, so rätselhaft ist seine frühere Funktion für den Unkundigen. Angesichts der geringen Außenmaße kann es nicht als Wohnhaus oder Ladengeschäft gedient haben. Die scherzhafte Betitelung als „Hohenzollernburg“ gibt einen ersten Hinweis auf die frühere Nutzung: Es handelt sich um das sogenannte Zollhäuschen, die Arbeitsstätte der Wertinger Zolleinnehmer.

Wertingen durfte Pflasterzoll kassieren

Wie es in einer historischen Abhandlung heißt, hat die Stadt Wertingen seit „unvordenklichen Zeiten“ das Recht, Pflasterzoll zu erheben. In früheren Zeiten war diese Befugnis von großer Bedeutung: Unbefestigte Straßen verwandelten sich bei Regen gerade in vielbefahrenen Innenstädten schnell in fast unpassierbare Schlammwüsten. Abhilfe schuf eine Bepflasterung der Verkehrswege. Dies war allerdings mit hohen Kosten für die Anschaffung und Verlegung der Pflastersteine sowie die Instandhaltung verbunden.

Das Zollhäuschen am Schlossberg wurde 1922 in der Nähe des ehemaligen Dillinger Tors errichtet. Auf diesem undatierten Foto, das vermutlich aus den 1930er Jahren stammt, dient es wohl noch seiner ursprünglichen Funktion als „Mautstation“. Foto: Stadtarchiv Wertingen

Um die erforderlichen Einnahmen zu erzielen, erhob die Stadt Wertingen Pflasterzollgebühren, die ähnlich der heutigen Maut nicht für allgemeine städtische Zwecke verwendet werden durften, sondern nur zur Befestigung der innerörtlichen Straßen und Wege. Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, wickelte die Stadt den Pflasterzoll nicht selbst ab, sondern vergab diesen an einen Zollpächter, der angesichts seiner hochherrschaftlichen Aufgabe im Volksmund „Hohenzoller“ genannt wurde. Dessen Obliegenheit bestand darin, sich um die Zollangelegenheiten zu kümmern: Jedes Fuhrwerk, das in die Stadt einfahren wollte, musste je nach Ladung einen gewissen Geldbetrag an den Zoller bezahlen. Dieser war verpflichtet, die vorher vereinbarte Pachtsumme an die Stadt abzuführen, den Restbetrag konnte er als Gewinn für sich verbuchen.

Für das erste Häuschen gibt es einen Plan aus dem Jahr 1872

Ursprünglich wurde der Pflasterzoll wohl an den Stadttoren entrichtet. Nachdem diese in den Jahren 1868 bis 1872 abgerissen worden waren, musste eine Alternative geschaffen werden, denn man konnte den Zolleinnehmer ja nicht bei Regen und Kälte seine Arbeit verrichten lassen. Aus diesem Grund wurden an der Zusambrücke (in der Nähe des ehemaligen Augsburger Tors) und am Schlossberg (beim ehemaligen Dillinger Tor) zwei Zollhäuschen gebaut. Vom erstgenannten gibt es im Stadtarchiv einen hübschen Plan aus dem Jahr 1872, gezeichnet von Bezirksbaumeister Richard Greiner. Dieses Zollhäuschen an der Zusambrücke – es stand ungefähr an der Stelle der heutigen Trafostation – wurde 1939 abgerissen, nachdem der Pflasterzoll im Vorjahr aufgehoben worden war.

Der Plan zum Neubau eines Zollhäuschens an der Zusambrücke wurde 1872 von Baumeister Richard Greiner gezeichnet. Wie spätere Fotos beweisen, wurde das Gebäude nach diesem Entwurf tatsächlich auch gebaut Foto: Stadtarchiv Wertingen

Ob ein Zollhäuschen am Schlossberg ebenfalls in den 1870er-Jahren erbaut wurde, ergibt sich aus den Akten nicht. Das bestehende Gebäude wurde 1922 errichtet, wobei nicht ganz klar ist, ob es sich dabei um den Ersatzbau für ein bestehendes Zollhäuschen oder um den ersten Bau dieser Art an jener Stelle gehandelt hat. Nach Aufhebung des Pflasterzolls 1938 war das Zollhäuschen seiner ursprünglichen Bestimmung beraubt. Während des 2. Weltkriegs diente es als Lager für den Reichsluftschutzbund, in der Nachkriegszeit einige Jahre lang als Schusterwerkstatt. 1985 wurde das leerstehende Gebäude saniert, wobei die beiden Durchgänge für Fußgänger geschaffen wurden.

Ein Rätsel ist, warum es am Thürheimer Tor nie ein Zollhäuschen gegeben hat. Vermutlich lohnte sich eine Zolleinnahmestelle dort angesichts des geringen Verkehrsaufkommens aus Richtung Unterthürheim nicht.

Noch ein Kuriosum am Rande: Ursprünglich mussten auch Autofahrer Pflasterzoll entrichten. Diese Vorschrift wurde erst 1923 aufgehoben. Vielleicht wäre die Wiedereinführung des Pflasterzolls ein taugliches Instrument, um die oftmals beklagte hohe Verkehrsbelastung der Wertinger Innenstadt zu verringern…