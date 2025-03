Die Jazztaste Bigband sorgt für musikalische Überraschungen

Bei der Bigband wird längst nicht nur gejazzt. Ob „Sledgehammer“ von Peter Gabriel oder „Mackie Messer“ aus der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht: Die Musikerinnen und Musiker können eine große Bandbreite an Stücken spielen und singen. In der Mansarde des Vereinsheims, wo sich die Proberäume der Stadtkapelle Wertingen befinden, üben seit September 19 Musiker und Musikerinnen und vier Sänger und Sängerinnen. Hier sind fast alle Altersgruppen, vom Schüler bis zum Rentner, vertreten. Ausdrucksvoller Gesang und die verschiedensten Tonlagen erklingen an diesem späten Mittwochabend. Das Ensemble löst Gänsehaut aus – mit Tönen, Geräuschen und verschiedenen akustischen Eigenschaften, wie Lautstärke, Klangfarbe und Tondauer, wird eindrucksvoll musiziert.

An den beiden Auftrittabenden des Konzerts „Focus on Vocals“ möchte die Band auf verschiedene Musikrichtungen und vier große Stimmen setzen. Hauptorganisator ist der gebürtige Rheinländer Markus Brinkmann, welcher selbst die Posaune spielen wird. „Wir sind eine engagierte Bigband, proben regelmäßig, spielen anspruchsvolle Musik und bei uns herrscht eine extrem tolle und lockere Stimmung“, erzählt der 50-Jährige. Der 42-jährige Wertinger Tobi Wiedenmann ist der musikalische Leiter. Er betont, dass der Akzent auf den Gesangsstimmen liegen wird.

In der Mansarde probt die Jazztaste Bigband Wertingen bereits fleißig

Vier Sänger und Sängerinnen – Carola Egger, Barbara Horsche, Günther Storr und der Bandleader selbst – wollen mit ihren Stimmen und Bigband-Charakter das Publikum zum Applaus bringen. Wiedenmann bezeichnet sich und seine Gruppe als eine klassische Bigband. Die komme ursprünglich „aus dem Jazz, doch wir können noch viele andere Musikspektren spielen“, so der 42-Jährige. Livemusik vom Feinsten, heiße Beats und großartige Stimmen sollen die Zuschauer wieder in ihren Bann ziehen. Mehr will der Bandleader nicht verraten. Es werde auf jeden Fall viele Überraschungen geben.

Die Tonkünstler während der Probe zu sehen, macht Lust auf mehr. Die Musiker und Musikerinnen investieren neben ihren Haupttätigkeiten viel freie Zeit, um für gelungene Auftritte zu sorgen. „Die Leidenschaft zur Musik macht es aus, dass man trotz eines langen Arbeitstages danach noch gerne in die Probe kommt“, berichtet Sängerin Horsche. Brinkmann kann das nur bestätigen: Beim Musizieren sei man hoch konzentriert, doch auch nach einem langen Tag wirke die Musik entspannend auf Körper und Geist.

An zwei Abenden treten die Musiker im Forum des Gymnasiums auf

Auch Tobi Wiedenmann merkt man seine Begeisterung für die Musik, die ihm mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden ist, deutlich an. Zu seinem Schulstart als sechsjähriger Junge begann er, Klavier zu spielen. „Ich bin nicht nur Musiker, sondern auch großer Musikfan und spiele schon immer in Bigbands“, erzählt der studierte Musiker. Mit 13 Jahren erlernte er das Schlagzeugspielen in Wertingen. Seit 2017 ist er Leiter der Jazztaste Bigband und seit 2018 auch der Jugendbigband am Gymnasium Wertingen, wo er obendrein als Musiklehrer unterrichtet.

Wiedenmann und seine ehrgeizige Bigband blicken nun zwei stimmungsvollen Abenden entgegen, an denen musikalische Überraschungen aufgedeckt werden. „Wir freuen uns auf ein tolles Konzert mit einem abwechslungsreichen Programm“, so der Bandleader.

Info: Das Konzert „Focus on Vocals“ der Jazztaste Bigband findet am Samstag, 15. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 16. März, um 17 Uhr im Forum des Gymnasiums Wertingen statt. Karten können in der Buchhandlung Gerblinger, an der Abendkasse oder online unter stakawertingen.de erworben werden.