Die Kaisers feiern diamantene Hochzeit

Ministerpräsident Markus Söder sandte Hans und Reinhilde Kaiser aus Wertingen ein Glückwunschschreiben.

Das Fest der diamantenen Hochzeit feierten in Wertingen in der Klopfergasse, Hans und Reinhilde Kaiser. Das Paar lernte sich im Cafe Madlon im Fasching 1959 beim Ganovenball kennen und lieben. Frau Kaiser stammt aus Höchstädt, er aus Schlesien und kam nach der Vertreibung 1945 nach Zusamaltheim, dann 1954 nach Wertingen.Geheiratet hat das Jubelpaar unter Bürgermeister Leopold Eberhardt am 31. August 1963. So lange zusammenzuleben, ist keine Selbstverständlichkeit.

Ein tragischer Todesfall warf einen Schatten auf ihr Leben

Die Kaisers haben Wertingen ins Herz geschlossen und lieben das Städtchen sehr. Seit der Trauung sind sie in Wertingen beheimatet. Hans Kaiser ist eine Instituition in Wertingen, er arbeitete bei der ehemaligen Genossenschaftsbank seit 1977 im Vorstand und war seit 1986 bis zur Pensionierung 2002 Direktor. Seine Frau Reinhilde, eine gelernte Verkäuferin, stammt aus Höchstädt. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor, der durch einen tragischen Unglücksfall 1983 ums Leben kam.

Im Sport sind die Kaisers noch heute aktiv dabei. Sie spielten Tennis, er war seit der Gründung 1972 im Vorstand dabei, fuhren gerne Ski und spielen seit 20 Jahren Golf. Neben den zahlreichen Gratulanten, kamen auch Glückwünsche vom Bayerischen Ministerpräsident Markus Söder und Dillingens Landrat Markus Müller. Persönlich besuchte unter anderem Stadtpfarrer Rupert Ostermeyer das diamantene Jubelpaar.