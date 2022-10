Wertingen

12:00 Uhr

Die Sanierung der Wertinger Seelenkapelle wird teuer

Plus Die anstehende Sanierung der Seelenkapelle in Wertingen wird eine teure Angelegenheit – und es ist nicht ganz klar, wie sie in Zukunft genutzt werden soll.

Risse in der Decke, vermoderte Dachbalken und ein generell heruntergekommenes Erscheinungsbild: Die Seelenkapelle in Wertingen muss renoviert werden. So viel steht schon länger fest. Nun haben die Stadträte und die Öffentlichkeit erste Zahlen vorgelegt bekommen, wie teuer dieses Unterfangen werden wird. Die Kostenkalkulation, die der Ingenieur Georg Hienle dem Rat vorlegte, geht von 340.000 Euro aus.

