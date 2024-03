Die Schnittergebnisse in Privatgärten sind mitunter "katastrophal"

In der Baumschule von Tobias Munz in Wertingen erfahren Interessierte, wie Ziersträucher, Rosen und Bäume richtig geschnitten werden.

Kürzlich fand der mittlerweile jährliche Schnittkurs für Obstgehölze sowie Ziersträucher, Bäume und Rosen in der Baumschule Tobias Munz in Wertingen statt. Mehr als 40 interessierte Gartenbesitzer kamen bei sonnigem Wetter in die Verkaufsanlagen der Firma. Gärtnermeister Tobias Munz und das Baumschulteam begrüßten die Gäste.

Geschnitten wurden junge Verkaufsbäume – Busch, Halbstamm, Hochstamm – über 18-jährige Bäume bis hin zum stattlichen Baum, der über 30 Jahre alt ist. Dabei wurden die verschiedenen Schnittmethoden mit „Saftwaage“ oder „Fruchtholzschnitt“ angesprochen und durchgeführt.

Fruchtsträucher, Ziersträucher, Zierbäume, Rosen wurden im Anschluss ebenfalls geschnitten. Diese haben unterschiedliche Blütezeiten und Wuchsformen und müssen daher auch nach deren Wuchseigenschaften und „Blüteneigenschaften“ geschnitten werden. Die Schnittergebnisse, die derzeit in vielen Privatgärten vorzufinden sind, seien „katastrophal“, stellte Tobias Munz fest.

Einige Ziersträucher bilden ihre Blüten bereits im Herbst aus, um im Frühjahr blühen zu können. Andere Sträucher treiben im Frühjahr aus und blühen dann am einjährigen Trieb. Daher sollte jeder Gartenbesitzer wissen, welche Pflanzenart er im Garten stehen hat, um diese zur richtigen Zeit und in die „richtige“ Form schneiden zu können. Ein ähnliches Prinzip gelte auch für die Rosen. Sie sollten erst mit der Blüte der Forsythien geschnitten werden. Gartenfreunde sollten darauf achten, ob es sich um eine Bodendecker-, Edel-, Strauchrose oder eine andere Art handelt.

Durch die Apfelsaft-Verkostung gingen Spenden ein, die an eine wohltätige Organisation weitergeleitet werden. Bei dem Kurs beantwortete Baumschulmeister Tobias Munz noch viele weitere Fragen.