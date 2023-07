Die Seniorengemeinschaft ist eine Erfolgsgeschichte

Die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen feiert ihren runden Geburtstag im Schlossgraben - dazu gibt es feinste Unterhaltung.

Die Sonne strahlte genauso wie die zahlreichen Mitglieder und Gäste, die in den Wertinger Schlossgraben eingeladen waren. Die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen blickte auf ihr zehnjähriges Bestehen zurück, ein guter Anlass, sich zu freuen und zusammen ein Fest zu feiern.

Vorsitzende Christine Steimer konnte zahlreiche Gäste, Helfer und Mitglieder begrüßen. Unter den Ehrengästen befanden sich die Bürgermeister von Wertingen und Buttenwiesen, Willy Lehmeier und Hans Kaltner, bei denen sich die Vorsitzende sowohl für ihre finanzielle Unterstützung bedankte, als auch dafür, dass sie stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen des Vereins haben.

Immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen

In ihrer Ansprache blickte Steimer zurück auf die vielen gewonnenen Mitglieder, die tausende von geleisteten Dienstleistungsstunden, die zahllosen Vorträge, Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen zu seniorenspezifischen Themen und verwies auf die vielen Bilder und Presseberichte, die auf Stellwänden ausgestellt waren. Besonders hervorzuheben war die Auszeichnung mit dem Bayerischen Sozialpreis, den der Verein 2015 erhalten hatte. Vor zehn Jahren in Wertingen gegründet, hat sich bereits 2016 die Gemeinde Buttenwiesen angeschlossen und seither führt der Verein den Namen Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen.

Steimer hob hervor: „Eine Idee zu haben ist das Eine, aber eine Idee zu einer Erfolgsgeschichte zu machen, ist das Andere.“ Bei dieser Erfolgsgeschichte haben viele Menschen mitgewirkt, als Helfer, Alltagsbegleiterinnen, eine engagierte Vorstandschaft, ehemalige Vorstandsmitglieder und Aktive. Einer jedoch hat daran einen großen Anteil gehabt: Hans-Josef Berchtold hat den Verein mit aus der Taufe gehoben, war Gründungsmitglied, nach der Gründung die ideale Besetzung für den Vorsitz und hat dieses Amt dann neun Jahre wahrgenommen. Steimer betonte anerkennend: „Der Verein ist also das, was er heute ist, zu einem ganz großen Teil durch dich.“ In diesen neun Jahren habe er alles, was der Verein auf die Beine gestellt hat, wesentlich mitgetragen. Er habe viele Veranstaltungen, Fahrten und Ausflüge überhaupt erst möglich gemacht. Aus diesem Grund ernannte die Vorsitzende Berchtold unter großem Applaus zum Ehrenvorsitzenden der Seniorengemeinschaft und überreichte ihm dazu eine Urkunde.

Unterhaltung und beste Verpflegung waren geboten

Anschließend wurde noch in lustiger Runde weitergefeiert. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, der Förderverein der Wertinger Pfarrjugend verwöhnte die Besucher mit feinen Speisen und kühlen Getränken, sowie Kaffee und Kuchen. Auch die Unterhaltung kam nicht zu kurz. Alfred Sigg erzählte mit seinen Streiflichtern in bewährter Manier aus der Stadtgeschichte Wertingens. Gabi und Günter Kraus aus Lauterbach trugen zur Erheiterung der Gäste bei, indem sie in zwei gespielten Sketchen zunächst das kostenlose Freiluftkino besuchten und dann noch die betagte Tochter - gespielt von Günther Kraus - mit dem ebenfalls anwesenden Pfarrer Kotonski verkuppeln wollten. Musikalisch umrahmt wurde der ganze Nachmittag von den Kindern des Vororchesters der Stadtkapelle Wertingen unter der Leitung von Karolina Wörle, die mit ihren flotten Musikstücken das Publikum begeisterten. Und Pfarrer Kotonski sang ein Lied vor, indem er sich über das Wirtshaussterben in unserer Gegend beklagte. Als zweiter Vorsitzender bedankte sich Manfred Hartl mit einem Blumenstrauß bei Christine Steimer, die das ganze Fest mit ihrem Team auf die Beine gestellt hatte. Und so feierten die Besucher einen fröhlichen und bunten Geburtstag, der erst gegen Abend ausklang. (AZ)