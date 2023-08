Die Sorgen der Gärtner und Baumschulen

Der Geschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen macht bei Reiter in Wertingen auf die Nöte der Gärtnereien aufmerksam.

Kürzlich tauschten sich die Geschäftsführerinnen der Baumschule Reiter, Stefanie Reiter und Gabriele Bschorr, in Wertingen mit Vertretern der Freien Demokraten, unter anderem dem bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Föst MdB, sowie den Landtags- bzw. Bezirktagskandidaten Nico Stegmayer und Alois Jäger und dem Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen (BdB), Markus Guhl, zu aktuellen Themen in der Branche aus. Das teilte das Unternehmen Reiter nun einer Pressemitteilung mit. Unter anderem sei es dabei um die Auswirkungen von Pflanzenschutzverboten, den Regelungen zum Wasserverbrauch, besseren Umgang mit dem Klimawandel durch Baumpflanzungen im öffentlichen Raum und natürlich die Energiekrise gegangen. Auch der Fachkräftemangel und die Überregulierung seien akute Sorgentreiber, wie bei dem Besuch deutlich geworden sei.

Beim Austausch in Wertingen ging es auch um den Klimawandel

Föst zeigte sich beeindruckt von der Arbeit im Betrieb: „Es ist großartig, einmal in der Praxis zu sehen, wie all die Bäume herangezüchtet werden, die wir in unseren Städten und Kommunen so dringend brauchen. Was hier geleistet wird, ist elementar wichtig in unserem Kampf gegen den Klimawandel – es ist die Aufgabe der Politik, hierfür den Regelungsrahmen zu setzen, bürokratische Hürden abzubauen und mittelständische Unternehmen zu unterstützen." (AZ)