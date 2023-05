Wertingen

18:15 Uhr

Die Stimmung in Wertingen ist "mega gut"

Plus Die Bands "Mädchenalarm" und die Fetzentaler spielten erstmals auf dem Volksfest in der Zusamstadt. Wie sie das Publikum erlebt haben und was sie besonders gefreut hat.

Von Marion Buk-Kluger

Mittwochabend kurz vor 21 Uhr: Im Zelt auf dem Wertinger Volksfest steppt der Bär. Eine Polonaise sucht sich ihren Weg durch die Tischreihen. Die Jugend tanzt auf den Tischen und die reifere Gästeschar hat es sich um die Bar zur Bühne hin gemütlich gemacht und wippt auch hier begeistert mit. Es fetzt beim Aufritt der „Fetzentaler“ zu Beginn des zweiten Volksfest-Wochenendes an der Industriestraße.

In diesem Jahr feierten zwei Bands ihre Premiere auf dem Wertinger Volksfest

Seit vielen Jahren sind die Auftritte von Partybands auf der „Wertinger Wiesn“ um Christi Himmelfahrt herum Pflicht. Festwirt Werner Schmid informiert sich hierfür immer auf anderen Festen, um neben den altbewährten Engagements auch immer wieder neue Formationen verpflichten zu können.

