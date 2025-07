Die "süße Versuchung" durch Erdbeeren

Viele helfende Hände hatten es liebevoll vorbereitet: Im mit Erdbeerpflänzchen schön dekorierten Pfarrheim fand das sogenannte „Erdbeerfest“ des Altenwerks Wertingen statt. Nach einer Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Irmgard Hurler lauschte man aufmerksam den Ausführungen der Pfarrerin Marie-Catherine Schobel, die in vielen Variationen über die Farbe Rot das Wirken der Geistkraft in vielen Bereichen des Lebens beleuchtete, wobei sie einen Bogen schlug von der heilsamen Wirkung roter Früchte und der christlichen Symbolik (Paradies) über den Volksglauben (Sinnlichkeit und Verlockung zur Lust) bis hin zur roten Farbe als Zeichen von Blut und Tod. Ein rotes Sommerkleid und eine temperamentvolle Darbietung unterstrich die Wirkung ihrer Worte.

Das Programm hatte man sorgsam zusammengestellt. Nach botanischen Erläuterungen und statistischen Erkenntnissen gab es Gedichte zum Lob der Erdbeere, etwa von Fritz Rubin oder Werner M. Heuch und eine heitere Sommergeschichte „Opa sieht rot“, in der der unerlaubte Verzehr von Erdbeeren zu strengen pädagogischen Konsequenzen führte. Noch derber ging es in dem Sketch „Die Bowle“ zu, in dem drei Besucherinnen im Pfarrhaus heimlich eine Bowle verkosten wollen und dabei eine unangenehme Überraschung erleben. Zwischen den Wortbeiträgen sang man verschiedene allseits bekannte Volkslieder, begleitet von Andrea Aumiller und textlich unterstützt durch Liedzettel.

Fürs leibliche Wohl gab es außer Kaffee und leckerem Erdbeerkuchen als Krönung eine Erdbeerbowle, was die ohnehin gute Stimmung noch etwas steigerte.

