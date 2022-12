Wertingen

18:00 Uhr

Über Wertingen ragen die Baukräne: Das tut sich in der Stadt

Baukräne Fünf Baukräne sind vom Thürheimer Tor in Wertingen aus auf einmal zu sehen. Die Entwicklung der Zusamstadt geht in vollen Zügen voran, es entsteht besonders viel Wohnraum, um den hohen Bedarf zu decken.

Plus Vor der Winterpause wird in Wertingen gebaut wie kaum je zuvor. Ganze sechs Baukräne stehen alleine in der Kernstadt. Auch günstige Wohnungen entstehen.

Von Benjamin Reif

Wer durch die Wertinger Kernstadt läuft, der kommt nicht umhin, über die rasante Stadtentwicklung zu staunen. Die Zeugen dieser Entwicklung sind unübersehbar: Sechs Baukräne stehen derzeit im Umkreis von nur einem guten Kilometer in der Kernstadt. Und auf den Baustellen lief und läuft der Betrieb kurz vor dem Wintereinbruch auf Hochtouren.

