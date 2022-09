Die Warm-up-Party zum Radelspaß in Wertingen bietet viel

Viel geboten ist bei der Warm-up-Party zum Wertinger Radelspaß im Schlossgraben. Nur das Wetter spielt bisher nicht so recht mit.

Noch ist die Menge überschaubar, die sich am Samstagnachmittag zur Warm-up-Party für den Donautal-Radelspaß im Wertinger Schlossgraben eingefunden hat. Das Freizeit-Event des Regionalentwicklungsvereins Donautal-Aktiv hat in der Vergangenheit immer Tausende von Radlern in die Landkreise Dillingen und Günzburg gelockt. Die Zentralveranstaltung geht dieses Mal in Wertingen über die Bühne. Die meisten der Besucher und Besucherinnen bei der "Umsonst-und-Draußen"-Party am Samstagnachmittag sind Stammgäste. Wie zum Beispiel Esther Rieß und Maria Lechner aus Dillingen. "Diese Veranstaltung ist immer super organisiert", sagt Esther Rieß. Maria Lechner fügt hinzu: "Endlich haben mal Fahrräder den Vorrang vor den Autos."

20 Bilder In Wertingen läuft das Aufwärmprogramm für den Radelspaß Foto: Berthold Veh

Drei Strecken sollen am Sonntag Radler und Radlerinnen in Scharen anlocken: die 14 Kilometer lange Familienrunde, die 34-Kilometer lange M-Runde und die 56-Kilometer lange L-Runde. Davor heißt es aber für einige Freunde und Freundinnen des Radsports: Aufwärmen bei der Wertinger Zentralveranstaltung. Gegen das Wetter spielt die Radelpaß-Band Fizz im Schlossgraben mit Rock und Pop auf, danach übernimmt die "Gloine Gaudib´setzung" mit Blasmusik. Inge aus Mönstetten - ihren ganzen Namen willl sie nicht online und in der Zeitung lesen - schätzt die Freizeitveranstaltung. "Der Radelspaß hat immer Spaß gemacht", sagt die Radlerin aus dem Landkreis Günzburg. Sie hat Mitleid mit den Ehrenamtlichen, weil das Wetter bei der Aufwärmparty nicht ganz mitspielt. "Es ist hier doch alles da."

Der Radelspaß "ist eine Institution"

Auch die Höchstädterin Theresa Ballis-Nörpel hält den Donautal-Radelspaß für "eine Institution". Sie verkauft mit anderen Eltern von der Wertinger Montessori-Schule Biobrote und Kuchen. Auch die Wertinger Pfarrjugend, der TSV Wertingen, der Fischereiverein der Zusamstadt, der Jugendtreff und weitere Vereine und Institutionen sind im Schlossgraben dabei. Am Sonntag wird für die Radler und Radlerinnen an 28 Ständen auf den Strecken Programm geboten. "Jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter", sagt der TSV-Vorsitzende Roland Stoll, dessen Verein am Wochenende mit etwa 30 Helfenden im Einsatz sein wird.

Immer beim Donautal-Radelspaß dabei: Michael und Esther Rieß sowie Maria Lechner aus Dillingen. Foto: Berthold Veh

Justina Werner aus Oberthürheim schenkt ihren alkoholfreien Blutorangenspritz aus. Sie hat sich 2019 selbstständig gemacht und nützt den Radelspaß, um für ihre kleine Firma zu werben. Für die Typisierung möglichst vieler Menschen in der Deutschen Knochemmark-Spenderdatei (DKMS) setzt sich Brigitte Lehenberger aus Münster ein. Wegen des Regens ist sie von draußen in den Schlosskeller umgezogen. Die DKMS kämpft gegen Blutkrebs. Durch ihr Engagement hat Lehenberger bereits etwa 57.000 Menschen dazu gebracht, dass sie sich typisieren lassen. Dadurch ergaben sich 700 Stammzellenspenden, die das Leben von leukämiekranken Patienten und Patientinnen retten können. "Es waren auch heute schon Menschen zum Typisieren da", sagt Lehenberger.

Falls jemand beim Radeln oder auf der Party gesundheitliche Probleme bekommen sollten, die BRK-Bereitschaften Wertingen und Buttenwiesen sind da. "Wir sind für die da, die uns brauchen", betont die Wertinger Bereitschaftsleiterin Sabine Jahrisch. Und Dominik Baier von der Bereitschaft Buttenwiesen fügt hinzu: "Das ist unser Ehrenamt, wir melden uns für diesen Dienst freiwillig." An den Strecken sorgen auch am Sonntag viele Ehrenamtliche für ein buntes Programm.

Einer fährt bestimmt nicht mit dem E-Bike

Franz Kotter aus Höchstädt ist noch unentschlossen, welche Runde er am Sonntag nehmen wird. "Jetzt sind wir erst mal beim Aufwärmen." Der Dillinger Michael Rieß wird zunächst nach Höchstädt radeln und dort in die L-Runde einsteigen. "Aber ohne E-Bike", wie der Dillinger betont.