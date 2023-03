Die Wertinger Kirchturmuhr hat ein düsteres Geheimnis

Plus Unser Objekt des Monats hat nicht nur eine Gemeinsamkeit mit dem Kölner Dom, sondern auch eine Verbindung zur Hinrichtung von Sophie und Hans Scholl.

Im Glasgang, der das Schloss mit dem Gebäude des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verbindet, steht – allein schon durch seine Größe unübersehbar – das ehemalige Uhrwerk, das im Südturm der Wertinger Stadtpfarrkirche untergebracht war. Es ist das Objekt des Monats März.