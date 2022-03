Wertingen

vor 50 Min.

Die Wertinger Kleiderkammer öffnet jetzt wieder

Am Donnerstag eröffnet die Wertinger Kleiderkammer des Arbeiter-Samariter-Bundes am neuen Standort in der Pfarrgasse 5. Ehrenamtliche Helferinnen bereiten die Verkaufsräume für die Neueröffnung vor – von rechts Johanna Laux, Vivian Foug, Monika Müller, Marianne Maden, Doris Berweck und Barbara Hänel.

Plus In neuen Räumen startet das Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes in Wertingen neu.

Von Ulrike Walburg

Es sind nur noch wenige Tage, dann eröffnet die Kleiderkammer des Arbeiter-Samariter-Bundes am neuen Standort. „Wir sind froh, dass wir nach langem Suchen endlich diesen guten und zentralen Platz in der Wertinger Innenstadt, in der Pfarrgasse Nummer fünf, gefunden haben“, freut sich die ehrenamtliche Helferin Johanna Laux. Seit dem Herbst ist die bisherige Kleiderkammer in der Badgasse geschlossen. Stattdessen wurde dort ein Corona-Testzentrum errichtet. „Deshalb mussten dringend neue Räume her“, sagt Laux.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .