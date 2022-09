Wertingen

Die Wertinger Music-Story zeigt: Erfolg produziert weiteren Erfolg

Plus Er war der Impulsgeber des Gemeinschaftsprojekts. Im Interview erzählt Hubertus von Zastrow, wie er den Prozess erlebt hat und ob es schon neue Ideen gibt.

Von Birgit Alexandra Hassan

Mit der Wertinger Music-Story haben Sie sich als Präsident der Stadtkapelle und gemeinsam mit vielen anderen an ein großes Projekt gewagt. Was bleibt für Sie letztendlich hängen?



Hubertus von Zastrow: Es hat gezeigt, dass Menschen Dinge leisten können und wollen, von denen sie eigentlich glauben, dass sie gar nicht klappen können. Das ist unglaublich positiv, gerade in Zeiten wie wir sie gerade erleben.

