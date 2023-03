Die Wertinger Polizei erwischt eine betrunkene Autorfahrerin

Die Polizei kontrolliert eine 42-jährige Autofahrerin in Wertingen. Sie ist betrunken, muss zur Blutentnahme und ihren Führerschein abgeben.

Beamte der Polizeistation Wertingen kontrollierten am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr in der Gottmannshofer Straße in Wertingen eine 42-jährige Autofahrerin. Nachdem die Beamten bei der Autofahrerin Alkoholgeruch festgestellt hatten und bei ihr ein Alkoholtest einen Wert von mehr als einem Promille ergab, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an.

Zudem nahmen die Polizeibeamten der 42-Jährigen die Fahrzeugschlüssel ab, beschlagnahmten ihren Führerschein und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)