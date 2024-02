Die Wertinger Stadtfeuerwehr steht top da

67 Aktive leisten im vergangenen Jahr 2423 Einsatzstunden für die Menschen in der Zusamstadt. Außerdem wurden besondere Mitglieder bei der Versammlung geehrt.

Gut besucht war die Jahresversammlung der Wertinger Stadtfeuerwehr. Im Gasthof Bergfried konnte die Feuerwehrvorsitzende Anna Kerber-Faul neben den zahlreich erschienenen Aktiven auch Bürgermeister Willy Lehmeier und Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger willkommen heißen. Beim Totengedenken der verstorbenen Mitglieder wurde unter anderem dem langjährigen Schatzmeister Max Steininger in einer Schweigeminute gedacht.

Während die Vorsitzende ihren Tätigkeitsbericht vom Feuerwehrverein gab, zollte Kommandant Rudolf Eser viel Lob auf die Stadt und dem Bürgermeister. Rückblickend stellte Eser fest, dass den geforderten Maßnahmen, die er 2020 an die Stadt stellte, verwirklicht wurden. Die Wertinger Wehr hat rückblickend auf das Jahr 2023 wieder sehr viel geleistet. Die Wehr verfügt über 67 Aktive, davon sind 35 Atemschutzträger und eine Jugendgruppe. Passive Mitglieder sind es 58.

Großer Brand einer Fotovoltaikanlage

Anna Kerber-Faul berichtete, dass die Feuerwehr Wertingen die Maibaumwache, die Teilnahme am Ausflug nach Augsburg und ein Kameradschaftsabend und auch die Teilnahme an der Schlossweihnacht gehörte zu den Aufgaben der Mitglieder.

Nach dem Bericht von Kerber-Faul und dem Finanzbericht von Angelika Haringer folgte der Kommandantenbericht von Eser.

Im Jahr 2023 wurden 2423 Einsatzstunden und 1885 Übungsstunden gezählt, heißt: 4308 Gesamtstunden geleistet. Diese 4308 Stunden auf 67 aktive Einsatzkräfte umgelegt, ergibt das ein Stundenaufkommen von 64,29 Stunden pro Person. Eser: "2023 haben wir neben vielen Einsätzen und Übungsdiensten verschiedene Lehrgänge, wie der Umgang mit Motorsägen. Dafür bedanke ich mich." Die Einsätze setzten sich wie folgt zusammen: 2 Großbrände, 72 technische Hilfeleistungen. Besondere Einsätze waren der Brand einer Fotovoltaikanlage beim Gantze-Zentrum und einer Solartherme im Heinering.

Mehr junge Leute zur Feuerwehr nach Wertingen

Neben den Einsätzen wurden auch 92 Übungen abgehalten, wofür man 1885 Stunden aufbrachte. Jeder einzelne Feuerwehrmann sei dabei wichtig, denn jeder Einzelne bringe Qualitäten mit, die wichtig sind, um einen Feuerwehrbetrieb in dieser Größenordnung zum Funktionieren zu bringen und zu unterhalten, so Kommandant Rudolf Eser. An Neuaufnahmen zur Feuerwehr wurden Kilian Tochtermann, Rebekka Leukefeld, Robert Dippel und Leif Richter vom Vorstand und Kommandanten begrüßt. Vom Kreisfeuerwehrverband wurde durch Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger für 40 Jahre aktiven Dienst Andreas Färber mit dem goldenen Ehrenkreuz des Freistaates Bayern ausgezeichnet. Neidlinger dankte den aktiven Brandschützern für ihre Einsatzbereitschaft während des ganzen Jahres. Nach über 42 Jahren aktiver Dienstzeit wurde Stefan Kaiser vom Kommandanten gedankt. In der Versammlung würdigte Kommandant und Vorstand die Leistungen des Feuerwehrmannes Kaiser, der aus beruflichen Gründen aus der Feuerwehr austrat.

Jugendleiter Bernd Sapper stellte in seinem Bericht die Jugendarbeit der Stadtfeuerwehr Wertingen dar. Er erklärte neben einem erfolgreichen Rückblick auch, dass das Augenmerk 2024 auf der Werbung für die Gruppe liege, um neue Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren für die Feuerwehr zu gewinnen.