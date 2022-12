Die Wertinger Tafel versorgt immer mehr Menschen

Seit Ausbruch des Ukrainekriegs kommen immer mehr Menschen auf die Tafeln zu. Um den gestiegenen Bedarf an Lebensmitteln abzudecken, hat nun der Unternehmer Hermann Buhl eine Idee.

Jeden Dienstag zeigt sich in Wertingen das gleiche Bild. Im hinteren Bereich des Gebäudes an der Ferestraße 1, das den meisten Wertingern vor allem durch das dort untergebrachte Radio und Telefonmuseum im Gedächtnis ist, bildet sich eine Menschentraube. Geduldig warten die Leute darauf, dass sie in den Ausgaberaum der Tafel kommen, und von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die Lebensmittel für die Woche überreicht bekommen.

Gesprochen wird unter den Wartenden ein bunter Sprachenmix, doch alles wirkt gedämpft. Offensichtlich ist niemand gerne hier. Wer an der Tafel Lebensmittel abholt, muss sich einen Berechtigungsschein vom Landratsamt abholen. Viele kostet das Überwindung, manche können sich dazu nicht durchringen. So erzählt es Helmut Bauer, der seit der Gründung der Wertinger Tafel vor 15 Jahren dabei ist. "Immer mal wieder werde ich von Leuten angesprochen, die eigentlich für Lebensmittel berechtigt wären, aber aus Scham nicht zu uns kommen", sagt Bauer. Der Bedarf ist da, und er wächst. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine habe sich die Anzahl der Kundinnen und Kunden der Tafel ungefähr verdoppelt. Allein in Wertingen sind es, die versorgten Kinder mitgerechnet, mittlerweile mehr als 150 Personen. Tendenz steigend.

Gespendetes Geld für Wertinger Bedürftige

Dieser Umstand hat den Wertinger Unternehmer Hermann Buhl auf die Idee gebracht, die Wertinger Tafel mit einer besonderen Spendenaktion zu unterstützen. Hintergrund ist die Energiepreispauschale von bis zu 300 Euro, die vielen Personen am 1. Dezember zusteht. Wer finanziell sicher sei und diesen Zuschuss nicht benötige, der könnte ihn der Wertinger Tafel zukommen lassen, schlägt Buhl vor. Die Charlotte und Hermann Buhl Stiftung könnte dafür, so seine Idee, quasi als Vermittler fungieren und sicherstellen, dass das gespendete Geld in Wertingen verwendet wird und nicht anderswo. Wer direkt an die Tafel spendet, tut ebenso Gutes - allerdings werden damit hauptsächlich Nebenkosten der Tafeln und Projekte bezahlt, wie auf der Homepage zu lesen ist.

Jeden Dienstag versammeln sich vor dem Hintereingang des Gebäudes in der Ferestraße in Wertingen viele Personen, um sich Lebensmittel bei der Wertinger Tafel abzuholen. Foto: Benjamin Reif

Lebensmittel dürfen sie nicht selbst zukaufen, sagt Helmut Bauer. Buhls Idee findet er gut - er habe den Geschäftsmann als großzügigen Unterstützer der Tafel erlebt, der auch das Fahrzeug mitfinanziert und erst kürzlich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zum Essen eingeladen habe. Für die Spenden, die über die Buhl-Stiftung den Menschen in Wertingen und Umgebung helfen sollen, sagt er: "Wir finden einen Weg, wie wir dann Lebensmittel bereitstellen."

Die Tafeln - die dem kirchlichen Dachverband Caritas angehören - sind im Landkreis in den Städten Dillingen, Lauingen, Höchstädt und Wertingen mit Ausgabestellen vertreten. Denn durch das erhöhte Aufkommen werden die Lebensmittel mittlerweile oft knapp. An diesem Dienstag etwa sind nicht viele Obst- und Gemüsespenden eingegangen. Die Kundinnen und Kunden bekommen deshalb nur jeweils eine spärliche Ausbeute mit nach Hause.

Die Tafeln können in mehrfacher Hinsicht Unterstützung gebrauchen

Obst und Gemüse sind gesund und wichtige Vitaminlieferanten, das ist in der Ernährungswissenschaft allgemein anerkannt. Allerdings sind sie relativ leicht verderblich und müssen deshalb, ebenso wie Brot, frisch geholt werden. Deshalb ist Montag immer der Tag, an dem die Fahrerinnen und Fahrer der Tafeln im Landkreis Dillingen ihre Touren absolvieren und die Lebensmittel bei den Spenderinnen und Spendern abholen. Auch am Dienstag holen sie noch Lebensmittel ab. Oft bei Supermärkten, aber auch von lokalen Bäckereien beziehungsweise Konditoreien, wie Bauer berichtet. Oder eben Privatpersonen.

Gerade für den Fahrdienst sucht die Wertinger Tafel derzeit dringend Unterstützung, sagt Bauer. Mehrere Unterstützer hätten krankheitsbedingt aufhören müssen. Doch auch für die Lebensmittelausgabe sei Hilfe willkommen - dafür solle man sich bei ihm unter Telefon 08272/2945 melden.

Und wer Hermann Buhls Idee nachkommen, die erhaltene Energiepreispauschale spenden und damit die Kundinnen und Kunden der Wertinger Tafeln unterstützen will, kann an folgendes Konto der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung spenden: Sparkasse Dillingen-Nördlingen/ IBAN: DE14 7225 1520 0010 4803 23/ BIC: BYLADEM1DLG/ Verwendungszweck: Spende Wertinger Tafel.