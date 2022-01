Die Zusamtaler packt wieder die Reiselust

Plus Nach einem bestenfalls durchwachsenen Jahr 2021 für die Reiseanbieter in Wertingen und der Region wird die Stimmung nun besser. Die Prognose: Heuer wird der Wunsch nach einem schönen Urlaub bei vielen Leuten groß sein.

Griechenland, Ägypten, Kanaren, Dubai, Karibik oder Kuba – das waren im zweiten Corona-Jahr 2021 laut Gerhard Hackenbuchner, Inhaber eines Reisebüros in Wertingen, die beliebtesten Reiseziele. „Das erste halbe Jahr war ´Tote Hose´, die Leute haben nichts gebucht“, sagt Hackenbuchner. Darüber hinaus war das Reisebüro auch während des Lockdowns geschlossen. Die Mitarbeiter befanden sich im Homeoffice. „Aber im Juni ging es schlagartig hoch mit den Buchungen“, sagt Hackenbuchner. Grund dafür waren ihm zufolge die Lockerungen der Maßnahmen und die damit einhergehenden Freiheiten. „Viele haben im Juni kurzfristig gebucht; teilweise nur eine Woche im Voraus, wenn nicht sogar noch kurzfristiger“, sagt Bianca Pintar, Büroleitung des Wertinger Reisebüros. „Im Juli ist es bei uns aber schon wieder schlechter geworden, weil es schon wieder Reisewarnungen gab“, sagt Hackenbuchner. Die langsam steigenden Inzidenzen im August dämpften die Stimmung im Wertinger Reisebüro weiter.