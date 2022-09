Wertingen

Diese Arbeiten werden in Wertingen in den Ferien erledigt

In mehreren Wertinger Einrichtungen wurden in den Sommerferien Luftfilter, ähnlich dem auf dem Bild gezeigten, installiert.

Plus In der Grundschule sowie den städtischen Kindergärten Wertingens wurden Luftfilter eingebaut. Auf dem Dach der Mittelschule wird etwas für den Klimaschutz getan.

Von Benjamin Reif

Die Sommerpause ist die optimale Zeit, um gerade an Schulen und Kindergärten Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. So handhabt es auch heuer wieder die Stadt Wertingen. In den derzeit leeren Gruppenräumen der städtischen Kindergärten sowie den Klassenzimmern der Grundschule wurde und wird fleißig gearbeitet. Die wichtigste Neuerung: Luftfilter.

