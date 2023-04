Wertingen

24.04.2023

Diese Firmen im Kreis Dillingen haben einen "Umweltpakt" geschlossen

Plus Der Freistaat ehrt das Unternehmen Holz Denzel aus Wertingen, das eine Vorreiterrolle einnimmt. Noch hält sich die Teilnehmerzahl für die Initiative in Grenzen.

Von Benjamin Reif

Jeder muss seinen Beitrag leisten, findet Christoph Denzel. Privatleute ebenso wie Unternehmer. Doch wie setzt sich eine große Firma wie die Denzel – das Wertinger Familienunternehmen ist einer der größten Holzhändler in Süddeutschland – konkret für eine gesündere Umwelt ein?

Möglichkeiten gibt es viele, sagt Christoph Denzel, der das 1938 gegründete Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Peter führt. Doch kaum ein Unternehmen tue dies schon so lange und so konsequent wie die Alois Denzel KG. Schon vor 25 Jahren sei die Firma den Umwelt- und Klimapakt mit dem Freistaat Bayern eingegangen, wie der Geschäftsführer sagt. Dafür wurde das Unternehmen in der vergangenen Woche von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber mit einer Gold-Urkunde ausgezeichnet.

