Diese Kanonen ließen Wertinger Wände vibrieren

Plus Die Salut-Geschütze des Museums sind nicht mehr im Einsatz. Früher wurden sie etwa bei Beerdigungen abgefeuert.

Das Wertinger Heimatmuseum hätte es zum neuen Jahr gleich aus drei verschiedenen Geschützen krachen lassen können. Aber dagegen sprach nicht nur das Böllerverbot, sondern auch der Zustand der drei Gerätschaften: Alle wurden aus Sicherheitsgründen in den 1970er Jahren aus dem Verkehr gezogen. Zu viele Unfälle waren in Deutschland damit passiert.