Wertingen

17:00 Uhr

Diese Wertinger Bilder sind auch in Füssen zu sehen

Plus Mädchen und Buben der Wertinger Grundschule gestalten das Bühnenbild für die Music Story zum Stadtjubiläum. In den Werken zeigen die Kinder tiefe Gefühle. An dem Musical wirken noch viele andere mit.

Von Ulrike Walburg

Die Aula der „Kunstgrundschule Wertingen“ verwandelt sich in ein lichtdurchflutetes Atelier. Schülerinnen und Schüler malen für die Theaterkulisse von Wertingens Music Story „Mathilde und Aribo“, eine Zeitreise durch die Geschichte der Stadt.

