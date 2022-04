Wertingen

18:00 Uhr

Diese Wertinger Gruppe steht der Ukraine bei

Plus Mehr als eine Sammelaktion: Familie Fuchs samt Freunden aus Geratshofen sind unermüdlich für Menschen in Not im Einsatz. Dafür sind sie in ihrer Freizeit in ganz Bayern unterwegs.

Von Marion Buk-Kluger

Unermüdlich, effizient, mit viel ehrenamtlichem Engagement und übrigens schon seit 2014 – als mit der Annexion der Krim bereits dieser Ukraine-Krieg seinen Anfang nahm – ist Familie Fuchs aus Geratshofen im Einsatz für die Ukraine. Jetzt, mit dem Angriff Russlands, begann eine noch intensivere Hilfsaktion, die seither regelmäßig Lastwagen mit wichtigen Hilfsgütern vom Hof der familieneigenen Kfz-Werkstatt in Geratshofen in das osteuropäische Land ermöglicht.

