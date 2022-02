Diese zwei haben immer zusammengehalten

Plus Irene und Adolf Ohnheiser sind seit 60 Jahren verheiratet. Sie haben vier Kinder großgezogen, ein Autohaus in Wertingen geführt und freuen sich über elf Enkel. Doch sie mussten auch Rückschläge verkraften.

Es ist diese Vertrautheit, der Humor und das herzliche Lachen. All das blitzt immer wieder auf, wenn Adolf und Irene Ohnheiser aus Wertingen von ihrem gemeinsamen Leben erzählen. Seit 60 Jahren sind die beiden verheiratet. Heute können sie das seltene Fest der „diamantenen Hochzeit“ feiern. Eine große Feier wird es wegen Corona nicht geben. Doch das wollen sie nachholen – zusammen mit ihren vier Kindern, elf Enkeln, zwei Urenkeln und Freunden.