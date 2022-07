Wertingen

21.07.2022

Dieser XL-Kran feiert in Wertingen den Einstand

Modern sieht der Kran auf der Baustelle in der Industriestraße aus. Das neue Gerät ist in Wertingen erstmals im Einsatz.

Plus Das moderne Gerät in der Industriestraße in Wertingen ist ein Hingucker. Wer hoch oben in der Kabine arbeiten will, braucht spezielle Voraussetzungen.

Von Elli Höchstätter

Dieser Kran ist ein echter Hingucker. Nicht nur kleine Jungs sind von dem modernen, großen Lastenträger begeistert. Weithin ist das Gerät sichtbar, das auf der Baustelle an der Kreuzung von Industriestraße und Alemannenstraße in Wertingen steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen