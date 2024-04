Alle Zeichen stehen bei den Apothekern auf Rot

Mit einer Protestwoche machen die Apotheken im Landkreis Dillingen auf ihren Widerstand gegen umstrittene Reformpläne aufmerksam. Treuester Verbündeter dabei: der Kunde.

Die Apothekerinnen und Apotheker der Region sehen in dieser Woche rot. Keine optische Täuschung, sondern eine Protestaktion der weißen Branche, die noch bis Samstag dauert. Grund sind die vor allem die seit Monaten durchsickernden Reformpläne des Bundesgesundheitsministeriums und die Honorierung. Weil sie seit Langem für die Zukunft ihres Zweiges eher schwarz sehen, zeigen viele der Beschäftigten bundesweit die Rote Karte. Auch in den Geschäften zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen, in denen ein „alarmierendes“ Outfit – mit entsprechenden Hemden und Blusen – auf die gleichlautende Lage der Apotheken hindeuten soll.

„Viele Apothekenteams tragen in dieser Woche rote Kleidung und machen die Patientinnen und Patienten auf die immer dramatischere wirtschaftliche Schieflage vor Ort aufmerksam“, begründet mit Sabrina Fink die Chefin der Stadt-Apotheke Lauingen ihr Auftreten. An der Zusam treten Birgit und Josef Stuhler mit Team in der Marien Apotheke in Wertingen mit signalfarbenen Textilien vor ihre Kunden. Dr. Matthias Schneider von der Oberen Stadt-Apotheke und der Schwaben-Apotheke in Dillingen plagt dagegen ein kleines Nuancenproblem: „Unsere Apothekenfarbe ist Pink, da würden sich die roten T-Shirts nur wenig davon abheben“, gibt der Sprecher der Fachmänner und Fachfrauen im Landkreis zu verstehen. Umso härter geht der Dillinger seit Monaten argumentativ gegen die Vorhaben aus Berlin vor und ärgerte sich – wie berichtet – als Delegierter beim Apothekertag in Düsseldorf über den „katastrophalen Auftritt“ des Bundesministers. Das Hauptproblem im Streit etwa um eine höhere Vergütung der von den Apotheken erbrachten Leistungen trägt für ihn einen konkreten Namen: Karl Lauterbach.

Wertinger: „Es gab schon mal Minister, die uns zugehört haben“

Ausgerechnet mit dem in Medizin ausgebildeten Politiker liefert sich die Bundesvereinigung Deutsche Apothekerverbände (abda) immer wieder scharfe Wortgefechte, man lässt an dem Professor kein gutes Haar. „Beratungsresistent“ galt in der hitzigen Debatte der vergangenen Monate noch als gemäßigtes Attribut. Fällt der Name Lauterbach, dann kommt auch dem Wertinger Josef Stuhler dies in den Sinn: „Es gab schon mal Minister, die uns zugehört haben“, erklärt der erfahrene Branchenkenner mit stoischer Ruhe. Doch die bislang demonstrierte Sturheit vieler Fachpolitiker berührt auch ihn spürbar. Zu sehr machen die erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen, der Honorarstillstand und die geringen Planungssicherheiten zu schaffen. Ein zu hohes finanzielles Risiko, das junge Menschen abschreckt und sich auf die Zahl der Apothekengründungen auswirkt. Apropos: Seit den letzten Protesten mit Hausschließungen auch im Landkreis Dillingen ist die Zahl der Apotheken in Bayern von knapp über 2800 nochmals gefallen. Seit Beginn des Jahres machten bundesweit mehr als 140 Häuser dicht – „die Zahlen der Schließungen befinden sich im freien Fall“, kommentiert ein Inhaber der Region.

Ein Minister mit – Interessenverbänden zufolge – existenzbedrohenden Ideen wäre für die betroffenen Mitarbeiter schon schlimm genug, wäre da nicht das seit Jahren anhaltende bedrohliche Umfeld: Das sind neben den steigenden Sachkosten etwa für Energie die sinkenden Gewinne, unzureichende Finanzierung, Personalmangel, Lieferengpässe, hohe Dienstzeitbelastung, überbordende Bürokratie. Lieferengpässe bei der Medizin bereiteten den Teams vor Ort einen großen Aufwand, stundenlang wurde nach alternativen Präparaten gesucht. Und schließlich der anhaltende Vormarsch der Online-Anbieter, der noch dazu politisch höchst engagiert auf den Weg gebracht wurde. Was Letzteres angeht, bekam in den vergangenen Wochen der bekannte Showmaster Günther Jauch den geballten Zorn der Apothekerinnen und Apotheker zu spüren. Der Moderator hatte ziemlich heftig für das Internetgeschäft geworben. Die neuen Techniken ausbaden dürfen die konventionellen Anbieter zudem seit der Einführung des E-Rezepts am 1. Januar. Der Abda-Verband beklagt Probleme im Detail, etwa mit der Technik. Und nicht alles funktioniere so, wie es von der Politik geplant war. Ausgerechnet zu deren Plänen gehört der verstärkte Einsatz von Telemedizin auch in den Gesundheitshäusern und Apotheken ohne approbiertes Personal.

"Echte Apotheken brauchen Apotheker"

„Patienten brauchen echte Apotheken und echte Apotheken brauchen Apotheker“ – dazu der lapidare Kommentar der Abda. Und kündigt für die nächste Zeit weitere Aktionen der Apotheker und Apothekerinnen an. Ihr treuester Verbündeter beim Widerstand gegen die Reformpläne komme jeden Tag vorbei und zeige sich mit den Forderungen solidarisch: der Kunde, die Kundin. „Das ist beeindruckend“, zeigt sich Josef Stuhler tief bewegt. Und erinnert daran: „Dass Apotheken die Finanzen der Krankenkassen belasten, ist nicht wahr. Ihre Leistungen machen nur zwei Prozent der Gesamtausgaben der Kassen aus.“

