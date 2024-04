Dillinger Rotary Club unterstützt Seniorengemeinschaften

Die Seniorengemeinschaften Wertingen-Buttenwiesen und Dillingen-Lauingen erhalten jeweils 2000 Euro. Seit 1988 ist der Club Landkreis Dillingen aktiv.

Dieses Mal kam die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen mit 2000 Euro in den Genuss einer Spende des Rotary Clubs Dillingen-Donau. „An die Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen wurde die gleiche Summe übergeben“, sagt Kurt Rommel, derzeit Präsident des Clubs. Dort schließen sich Menschen aus der Region zusammen, um sich für Hilfsbedürftige und soziale Projekte einzusetzen.

Ein Rechtsanwalt namens Paul Harris aus Chicago war einer der vier Gründer von Rotary im Jahr 1905. Das Ziel der Geschäftsmänner war, sich sozialen Problemen in der Gesellschaft zu widmen, um sie zu lindern. Diese Idee, Probleme in Form von Projekten, Engagements und Themen zu lindern oder zu lösen, ging um die Welt und existiert in Form von Rotary Clubs bis heute. So auch in Dillingen, wo der „Rotary Club Dillingen-Donau“ im November 1988 von Eugen Pachmann und Johannes Hoppen gegründet wurde.

Neue PV-Anlage für Kindergarten in Albanien

Seit vielen Jahren in verschiedenen Positionen innerhalb des Dillinger Clubs aktiv ist Rainer Späth aus Wertingen. Er und Präsident Rommel hörten in einem Vortrag im August 2023 von den Seniorengemeinschaften und deren Aufgaben. „Das wurde von unseren Mitgliedern als ein wertvoller Beitrag für unsere Gesellschaft erachtet und sollte unterstützt werden“, betont Past-District-Governor Späth. Die Gelder, die Rotary einnimmt, stammen laut Rommel, „ausschließlich aus den Beiträgen der Mitglieder und von Spenden.“ Rommel berichtet, man habe erst im Dezember 2023 in einem Kindergarten in Albanien, der schon seit mehr als 30 Jahren von den Dillinger Rotariern unterstützt werde, eine neue Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen können. „Auch das wurde von unserem Club mit circa 40.000 Euro finanziert.“

Aber auch die Tafeln in Wertingen und Dillingen kommen immer wieder in den Genuss von Spenden aus dem Rotary-Topf. Späth erzählt, wie das organisiert wird: „Da stellen sich unsere Leute in die Supermärkte und sprechen die Menschen direkt an, ob sie nicht 'eins mehr kaufen' wollen, um das dann zu spenden.“ So laute auch das Motto in Sachen Tafeln. Das seien nur zwei von vielen Engagements, das Rotary leiste.

Schwimmkurse für bedürftige Kinder sollen angeboten werden

Kurt Rommel kommt beruflich aus der Energiebranche und legte während seiner einjährigen Amtszeit, die im Sommer endet, das Thema Energie fest. „Ich bin Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik, kenn‘ mich also damit aus und kann das den Menschen näher bringen.“ Die Installation der PV-Anlage in Albanien entsprach seinem Metier, das Projekt wurde aber bereits mit tatkräftiger Unterstützung seines Nachfolgers, Alexander Gumpp aus Binswangen, umgesetzt. In welchem Bereich dieser sich engagieren will, sei noch offen. Die Einsatzbereiche sind groß: „Wir kümmern uns auch darum, Schwimmkurse für bedürftige Kinder anzubieten, da arbeiten wir eng mit den Wasserwachten zusammen.“ Auch die Schulen sprechen die Mitglieder des Clubs an.

Lesen Sie dazu auch

Rommel erklärt ein weiteres Projekt, welches sogar von der Bundesagentur für Arbeit unterstützt wird: „Das nennt sich 'Mein mutiger Weg' und wurde von einem Start-Up Unternehmen aus Heidelberg ins Leben gerufen.“ Ziel sei es hier, junge Menschen in ihren Berufswünschen zu stärken und zu unterstützen – und um sich manchmal auch gegen den Willen der Eltern durchsetzen zu können. Doch das Clubleben bestehe nicht nur aus Engagements und Arbeit, man treffe sich auch sehr häufig, um miteinander zu sprechen, zu essen und sich selbst zu unterstützen. Regelmäßige Besuche, Vorträge und Besichtigungen bereichern ebenfalls den Alltag der Rotarier, sagen die langjährigen Club-Mitglieder Rommel und Späth mit voller Überzeugung.