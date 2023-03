Grünes Licht für das 49-Euro-Ticket in Wertingen

Plus Im Wertinger AVV-Gebiet und im Dillinger Gebiet des Schwabenbusses wird das Deutschlandticket gelten. Vielleicht aber nur, solange die Kasse stimmt.

Es kommt im Dillinger Kreistag selten vor, dass so wolkig über ein Thema gesprochen wird. Doch anscheinend müssen die Verwaltung des Landratsamtes und die Kreisräte gleichermaßen aus der Komfortzone heraus, wenn es um die Verkehrswende geht. Doch das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 zugunsten des Klimaschutzes viele Leute vom Individualverkehr weg und hinein in Bus und Bahn zu bringen, bedeutet für den Landkreis vor allem eines: viele Fragezeichen. Oder wie es der zuständige Sachbearbeiter Bernd Rapp ausdrückte – es sei "sehr kompliziert, und alles offen".