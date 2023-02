Mit Bestnoten und Vollgas startet die VHS Donau-Zusam ins neue Jahr

Der Verbund der Volkshochschulen Wertingen, Lauingen und Gundelfingen hat eine maximal positive Rezertifizierung bekommen. Am Montag ist Anmeldestart für das kommende Semester.

Seit mehr als drei Jahren kooperieren die Volkshochschulen Gundelfingen, Lauingen (mit Wittislingen und Aschberg) und Zusamtal/ Wertingen-Buttenwiesen offiziell in einem Verbund. Um weiterhin als anerkannter Volkshochschulverbund mit den entsprechenden Fördergeldern zusammenarbeiten zu können, unterzog sich die Bildungseinrichtung einer intensiven und umfangreichen Qualitätsprüfung durch die externe Stelle EFQM. Mit Erfolg: Die Rezertifizierung erfolgte mit Bestnoten. EFQM-Assessorin Heike Mühlbauer bescheinigte der Arbeit der VHS Donau-Zusam eine „maximale Leistungsfähigkeit bei vergleichsweise knappen personellen Ressourcen“.

Starke regionale Identifikation und hohe Teilnehmerorientierung

Nach intensiver Analyse der Stärken und Schwächen der VHS sehe sie die geforderten Bildungsstandards ebenso wie die Kriterien zum Erhalt von Fördergeldern voll erfüllt. Eine starke regionale Identifikation, die hohe Kunden- bzw. Teilnehmerorientierung, eine niveauvolle und vielfältige Programmgestaltung und nicht zuletzt ein gutes Management in herausfordernden Zeiten – Stichwort: coronabedingte Ausfälle und Kursleitermangel durch demografischen Wandel – führten in der Bewertung zu höchstem Lob. In ihrem abschließenden Bericht hob Heike Mühlbauer allem voran das große Engagement der Mitarbeitenden hervor, das weit über das übliche hinausgehe, aber an einem Maximum angelangt sei. Hier setzte gleichzeitig ihre Empfehlung für die Zukunft an, nämlich die personellen Ressourcen, insbesondere die Koordination der einzelnen Einrichtung betreffend, zu erhöhen. Dabei betonte sie nachdrücklich die hohe Bedeutung des VHS-Angebots als Standortfaktor.

Auf Herz und Nieren geprüft und für sehr gut befunden: Die vhs DonauZusam leistet wertvolle Arbeit, EFQM-Assessorin Heike Mühlbauer überreicht Rezertifzierungsurkunde an vhs-Koordinatorin Petra Mantwied. Im Bild (erste Reihe von links) EFQM-Assessorin Heike Mühlbauer, Petra Mantwied und Bürgermeister Hans Kaltner aus Buttenwiesen, zweite reihe (von links): Wertingens Bürgermeister Willi Lehmeier, Angelika Holzapfel (vhs Gundelfingen), Lauingens 1. Bürgermeisterin Katja Müller und Jochen Vatter (Geschäftsstellenleiter VGem Gundelfingen), oberste Reihe (von links) Winfried Heppner (vhs Wertingen), Wittislingens 1. Bürgermeister Thomas Reicherzer, Thomas Seefried (vhs Wertingen), 2. Bürgermeister von Gundelfingen Roman Schnalzger, Steffi Flache (vhs Gundelfingen) , Bärbel Constroffer (vhs Lauingen) und Daniela Seitz (vhs Wittislingen). Foto: Silvia Schmid

Ein großes Angebot an Möglichkeiten zur Erwachsenenbildung – etwa zum Erwerb von Sprachkenntnissen und anderer Kompetenzen – sei für Unternehmen und Arbeitnehmer ein attraktives Entscheidungskriterium. Die anwesenden Bürgermeister nahmen die Empfehlungen gerne für künftige Gespräche zur Weiterentwicklung der Kooperation mit auf den Weg. „Der frühe Schritt zur Zusammenarbeit in der VHS Donau-Zusam war zukunftsweisend, jetzt gilt es, nicht stehen zu bleiben“, ermunterte die Assessorin und überreichte die Urkunde zur Rezertifizierung an die Koordinatorin der VHS, Petra Mantwied.

Mit der Rezertifizierung im Gepäck startet die Volkshochschule unmittelbar in das kommende Frühjahr-/Sommersemester. Ab Montag, 13. Februar, können sich die Wissensdurstigen und Bildungshungrigen, die Sportbegeisterten und Kulturbeflissenen, die Technikneulinge und Handarbeitsanfänger und alle anderen in der Region, die Lust haben, sich weiterzubilden, wieder in neue Projekte stürzen oder Begonnenes fortführen. Telefonisch, persönlich, per Post und online ist möglich, sich einen der heiß begehrten Kursplätze zu sichern. Aus der Erfahrung heraus empfehlen die Mitarbeitenden aller beteiligten Volkshochschulen dringend, die Online-Anmeldung zu nutzen, sofern irgendwie möglich. Keine Wartezeit, kein ärgerliches Dauerbesetztzeichen, kein Frust. Einfach auf der Internetseite den betreffenden Kurs auswählen, die erforderlichen Daten zum Teilnehmer oder der Teilnehmerin eingeben, Zahlungsweise auswählen, fertig.

Das neue Programm für den Kreis Dillingen

Über 500 Kurse und Veranstaltungen eröffnen unendliche Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ob neue Sprachen lernen, Ausstellungen und Konzerte besuchen, Sport treiben oder die vielen Funktionen von Smartphone, Tablet und der sozialen Medien entdecken – für wirklich jede und jeden ist etwas dabei. Unter www.vhs-donauzusam.de gibt es alle weiteren Informationen. (AZ)

