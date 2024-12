So funktioniert die Teilzeit-Ausbildung an der Wertinger Pflegeschule

Cristina Wagner hat an der Pflegeschule in Wertingen die ideale Lösung gefunden, wie sie Familie und Ausbildung vereinbaren kann. Die neue Teilzeit-Ausbildung ist auf Menschen wie sie zugeschnitten. Wagner sagt: „Ich bin froh, dass es diese Klasse gibt, das Lernen in Teilzeit nimmt mir viel Druck und ist für mich und meine Familie eine wunderbare Lösung.“ Sie hat im September 2023 in der Wertinger „Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe“ ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Die gebürtige Rumänin ist bereits 41 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Bislang arbeitet sie als Pflegehelferin in Meitingen, jetzt will sie sich zur Pflegefachkraft weiterbilden. „Hier in der Schule in Wertingen begann ich die Ausbildung zuerst in Vollzeit, aber für mich als Mutter waren Familie und Lernzeiten schwierig unter einen Hut zu bringen.“ Daher sei das Angebot, dieselbe Ausbildung statt in drei Jahren nun in vier Jahren zu absolvieren, gerade Recht gekommen. Auch Daniela Seitz aus Todtenweis lernt in Wertingen. Die 46-jährige ist bei der Johanniterunfallhilfe in Gersthofen seit 2019 als Pflegefachhelferin im ambulanten Dienst beschäftigt. Auch sie stellt sich den Anforderungen einer sogenannten generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft in der Wertinger Berufsfachschule. „Um 13 Uhr ist der Unterricht vorüber und ich habe Zeit für meine Familie und bin anschließend viel entspannter beim Lernen.“ Auch wenn ihre Ausbildungszeit so zwar länger dauere, käme sie dennoch an ihr erklärtes Ziel, als ausgebildete Pflegefachfrau zu arbeiten.

Teilzeitausbildung richtet sich an verschiedene Zielgruppen

Beide Frauen wissen, dass sie dann nicht nur in ihren jetzigen Einrichtungen arbeiten können, sondern in allen Kliniken, der Kinderpflege, ambulanten sowie stationären Pflegeeinrichtungen sowie in Arztpraxen willkommen sind. Schulleiterin Angelika Wolf befürwortet das Konzept der Teilzeitausbildung zum Pflegeberuf. „Unser Angebot richtet sich an Alleinerziehende, an Eltern mit Familienverantwortung und an diejenigen, die mit einem Migrationshintergrund den Beruf erlernen wollen.“ Zudem seien auch Menschen mit Lerneinschränkungen oder anderen Beeinträchtigungen willkommen. Für alle gelte jedoch die Voraussetzung eines mittleren Schulabschlusses und einer einjährigen Pflegefachhelferausbildung.

Die Dauer von drei Jahren (in Vollzeit), beziehungsweise von vier Jahren (Teilzeit), bedeutet laut Wolf, „dass am Anfang der sogenannte Orientierungseinsatz beim jeweiligen Träger, zum Beispiel im Krankenhaus, steht.“ Nur haben die Vollzeitler dafür circa ein halbes Jahr Zeit und die Teilzeitler ungefähr ein dreiviertel Jahr. Der Unterricht erfolge im sogenannten Blockunterricht, was bedeute, dass sich das Drücken der Schulbank mit den Praktiken vor Ort wochenweise abwechsle.

Bewerbungen für das nächste Schuljahr können bis zum Frühjahr 2025 abgegeben werden

Die Lerninhalte beschreibt die Schulleiterin mit verschiedenen Einsatzbereichen, unter anderem auch in der Pädiatrie, Psychologie wie auch in der ambulanten Versorgung. Weiter werde das erworbene Wissen gemeinsam vertieft. Die Klassenstärke der Teilzeitklasse betrage derzeit zehn Auszubildende, „gemeinsam mit den anderen vier Vollzeitklassen unterrichten wir in diesem Jahrgang rund 100 Schüler und Schülerinnen“, so Wolf.

Wer sich gerade für eine Teilzeitausbildung in der Wertinger Pflegeberufsschule für das nächste Schuljahr 2025/2026 interessiert, kann Bewerbungen bis zum Frührjahr 2025 einreichen. Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, an die die Pflegeberufsschule angeschlossen ist, sagt über das Angebot: „Gerade im Bereich Pflege gilt es, so vielen Interessierten wie machbar die Möglichkeiten zu geben, diesen sinnvollen und wichtigen Beruf erlernen zu können.“ Außerdem stelle man sich so innovatives Gewinnen von Fachkräften vor und sehe dies als neuen Weg, Fachkräfte im Landkreis Dillingen zu sichern. (AZ)