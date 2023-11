Donauwörther Straße in Wertingen voraussichtlich noch bis Dienstag gesperrt

Plus Der Schaden an der Forellenbachbrücke war größer als angenommen. Wenige Kilometer weiter läuft die Sanierung der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen auf Hochtouren.

Mehr Brummifahrer sind in diesen Tagen in der Wertinger Innenstadt zu sehen. Der Grund: Die Donauwörther Straße im Bereich zwischen der Laugna- und der OMV-Kreuzung ist noch gesperrt. Einige Fahrer und Fahrerinnen nehmen nach Informationen unserer Zeitung eine Umleitung über die Kanalstraße, obwohl offiziell über die Staatsstraße 2033 umgeleitet wird. Mit der Folge, dass Anwohner und Anwohnerinnen über eine erhöhte Verkehrsbelastung klagen.

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier sagt: "Wir registrieren gegenwärtig ein erhöhtes Aufkommen von Schwerlastverkehr im Innenstadtbereich." Deshalb hoffe er, dass die Donauwörther Straße zwischen der Laugna- und der OMV-Kreuzung bald wieder befahren werden kann. Bei der Sperrung der Dillinger Donaubrücke habe das Staatliche Bauamt Krumbach den angekündigten Zeitraum bekanntlich einhalten können.