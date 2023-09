Donauwörther Straße in Wertingen wird gesperrt

Die Bauarbeiten werden sich laut Staatlichem Bauamt bis Ende Oktober hinziehen.

Die Brücke über den Forellenbach und der Fahrbahnbelag der Donauwörther Straße (Staatsstraße 2027) weisen zwischen der Laugna- und der OMV-Kreuzung in Wertingen größere Schadstellen auf. Das Staatliche Bauamt Krumbach setzt daher die Forellenbachbrücke sowie den Fahrbahnbelag im Anschlussbereich zu dieser instand, wie die Behörde in einer Pressemitteilung an unsere Redaktion mitteilt. Hierfür muss die Donauwörther Straße zwischen der Einmündung in die Staatsstraße 2033 (Laugnakreuzung) und der OMV-Kreuzung für den Verkehr gesperrt werden.

Die Bauarbeiten beginnen am 11. September

Die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Brücke und des Fahrbahnbelags beginnen am kommenden Montag, 11. September, und werden voraussichtlich bis Ende Oktober 2023 andauern. Während der Sperrung der Donauwörther Straße wird der Verkehr in Fahrtrichtung Augsburg über die Staatsstraße 2033 zur nächstgelegenen, östlichen Abfahrt, und anschließend über die Gottmannshofer Straße (Kreisstraße DLG 39) nach Wertingen beziehungsweise Buttenwiesen geleitet. Aus Richtung Augsburg kommend wird der Verkehr bereits eine Ausfahrt früher ausgeleitet und über die Gottmannshofer Straße nach Wertingen beziehungsweise Buttenwiesen geführt. Die Gegenrichtungen werden jeweils analog umgeleitet.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die mit den Bauarbeiten verbundenen Umwegigkeiten und um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf den Umleitungsstrecken. (AZ)